Цифровой продукт позволит эффективно решать задачи инженерного моделирования электромагнитных процессов в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Госкорпорация «Росатом» объявила о скором выходе на рынок цифрового продукта для инженерного анализа и математического моделирования «Логос Электромагнитное излучение» («Логос ЭМИ») – нового модуля флагманской CАЕ-системы* Росатома «Логос». Презентация «Логос ЭМИ» состоится 1 декабря 2023 года в рамках общероссийской Конференции по математическому моделированию, которая пройдет по инициативе Госкорпорация в павильоне ВДНХ «АТОМ».

Новый модуль предназначен для численного моделирования электромагнитных процессов, возникающих при решении инженерных задач в высокотехнологичных отраслях российской промышленности – авиастроительной, судостроительной, ракетно-космической, приборостроительной.

Выпускаемая в конце 2023 года первая коммерческая версия дистрибутива «Логос ЭМИ» позволит решать следующие задачи: расчеты отражения, поглощения и дифракции электромагнитных волн, эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) на трехмерных объектах сложной формы, расчеты параметров антенно-фидерных устройств (АФУ). В ближайших планах разработчиков реализация возможности решения задач электромагнитной стойкости изделий, электромагнитной совместимости аппаратных средств и др.

«Логос ЭМИ» является импортонезависимой кроссплатформенной разработкой. Модуль поддерживает работу в среде операционных систем Windows, Linux, в том числе на высокопроизводительных кластерах. А развитый интерфейс на основе платформы «Логос» позволит работать с геометрическими моделями из сторонних CAD-систем.

Это шестой модуль линейки цифровых продуктов Росатома «Логос». К концу 2023 года внедрение различных модулей продукта на предприятиях и в университетах достигнет 200, из них 50 касается вузов, которым лицензии «Логоса» для образовательной деятельности передаются на безвозмездной основе.

«Постоянно взаимодействуя с промышленниками, мы ощущали запрос рынка на ПО для численного моделирования электромагнитных процессов. Разработка «Логос ЭМИ» происходила в диалоге с предприятиями, а это значит, что рынок получит продукт с функционалом, который необходим для решения реальных промышленных задач. С выходом нового модуля также повышаются конкурентные качества «Логоса», – отметил исполнительный директор по математическому моделированию компании «Русатом - Цифровые решения» (Росатом) Дмитрий Фомичев.

«Использованные в модуле подходы позволяют уже на текущем этапе решать широкий спектр задач, связанных с расчетами эффективной поверхности рассеяния и параметров антенно-фидерных устройств. Ведется работа по повышению скорости расчетов с использованием технологий параллельных вычислений. Разработчики будут включены в техническое обслуживание предприятий-заказчиков «Логос ЭМИ» на этапах внедрения и применения продукта – мы стремимся к тому, чтобы была учтена специфика конкретных производств и предприятия получали максимальный эффект от использования нового модуля. На следующих этапах состоится расширение функциональных возможностей модуля, в том числе применительно к расчетам электромагнитной стойкости и совместимости изделий», - рассказал представитель организации-разработчика Гребенников Андрей Николаевич.

* САЕ-системами (Computer-Aided Engineering) называется программное обеспечение, предназначенное для расчётов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Системы позволяют при помощи расчётных методов моделировать «поведение» промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации.

Система математического моделирования и инженерного анализа «Логос» (относится к промышленному программному обеспечению класса САЕ) – цифровой продукт для инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования класса САЕ. Создан на основе многолетних разработок Госкорпорации «Росатом», которые с 2009 года реализуются в Росатоме. В настоящее время семейство «Логос» состоит из пяти модулей:

«Логос Аэро-Гидро» - предназначен для моделирования процессов в воздушной и водной средах.

«Логос Тепло» - предназначен для оценки тепловых характеристик и режимов деталей и узлов.

«Логос Прочность» – применяется для решения статических и динамических прочностных задач.

«Логос Гидрогеология» – предназначен для решения задач водного баланса территорий и моделирования экологических процессов в сложной геологической среде.

«Логос Платформа» - предназначен для интеграции единую платформу вычислительных модулей «Логос» и ПО класса САЕ от различных российских разработчиков.

До выхода на открытый рынок семейство продуктов «Логос» прошло многолетнее тестирование в рамках атомной отрасли при решении самых ответственных задач специального назначения, требующих высокого качества и точности расчетов, обеспечения безопасности сложнейших инженерных систем и сооружений. Также программные модули семейства «Логос» перед выводом на открытый рынок проходят процедуру приемочных испытаний. Система поставляется заказчикам с полной документацией на русском языке, а эксплуатация программных продуктов сопровождается возможностями доступа к развитой системе технической поддержки со стороны разработчика.

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 400 предприятий и организаций, в которых работает 330 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»; выступает компанией-лидером реализации правительственных дорожных карт по развитию высокотехнологичных областей «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Квантовые вычисления»; с 2021 года реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 году выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий – в портфеле Росатома более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС Росатом ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.

Росатом является партнером государства в реализации проектов цифровизации, направленных на обеспечение технологического суверенитета российской промышленности. Создание импортонезависимого индустриального ПО обеспечит конкурентоспособность российских высокотехнологичных отраслей и их дальнейшее развитие. Также программные решения, создаваемые разработчиками Госкорпорации, представляются на авторитетных международных площадках, входят в повестку сотрудничества с иностранными компаниями и являются важным компонентом достижения глобального технологического лидерства Росатома.

Пресс-служба цифрового блока Росатома