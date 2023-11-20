На обложке завод «Сибкабель» (входит в "Холдинг Кабельный Альянс") стал лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области», а силовой гибкий кабель HoldMine КГпЭ2 признан лучшим в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Бонусом - комикс "Без качества / бес качества" о выборе качественного кабеля.
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Продолжение проекта "Эталон качества" об испытательном центре ВНИИКП. Героем стал Константин Должанский, руководитель испытательного центра ВНИИКП. Почему испытания кабеля — это бизнес, основанный на репутации и почему нарастающая конкуренция — это не проблема, а дополнительное преимущество независимого испытательного центра.