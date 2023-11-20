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RusCable Insider #338 - Cибкабель в ТОП-100, комикс от ХКА и бизнес на испытаниях ВНИИКП

20 ноября 2023, 13:27 724 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: специально для RusCable.Ru
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На обложке завод «Сибкабель» (входит в "Холдинг Кабельный Альянс") стал лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области», а силовой гибкий кабель HoldMine КГпЭ2 признан лучшим в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Бонусом - комикс "Без качества / бес качества" о выборе качественного кабеля.

Читайте в номере:

  • Продолжение проекта "Эталон качества" об испытательном центре ВНИИКП. Героем стал Константин Должанский, руководитель испытательного центра ВНИИКП. Почему испытания кабеля — это бизнес, основанный на репутации и почему нарастающая конкуренция — это не проблема, а дополнительное преимущество независимого испытательного центра. 
  • "Сарансккабель" стал лидером ESG-рейтинга "Маталлоинвеста".
  • Кабельный завод "Эксперт-Кабель" внедрил новую систему прямого общения с сотрудниками.
  • В Татарстане запустили завод по сборке электроники на INTEL, AMD и "Байкале" с "Эльбрусами".
  • "Людиновокабель" и "Цветлит" рассказали об участии в Форуме ЭТМ в Уфе.
  • Сотрудник "Спецкабеля" стал лучшим молодым инженером России.
  • Видеопроекты сериала "По следам "Герды" о южных заводах "Донкабель" и "Кубанькабель", подкасты Kabel.FM и анонс ОКЛ-подкаста. 
  • Выставка Cabex уже скоро. Она пройдет в центральном павильоне "Форум" Экспоцентра. Успейте забронировать стенд и запланировать посещение выставки. Кабельный сезон начинается с Cabex 2024!
  • Завершает выпуск постоянные партнеры журнала ТК "КабельСтройСервис" и КЗ "Цветлит", который запустил новую акцию на СИП.

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №338 от 20 ноября 2023 года

Смотрите и слушайте выпуск RusCable Live о том, как не впасть в зависимость от технологий! 

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Метки: ХКА, СИБКАБЕЛЬ, ВНИИКП, САРАНСККАБЕЛЬ, ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность Электроэнергетика 

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