На обложке завод «Сибкабель» (входит в "Холдинг Кабельный Альянс") стал лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области», а силовой гибкий кабель HoldMine КГпЭ2 признан лучшим в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Бонусом - комикс "Без качества / бес качества" о выборе качественного кабеля.

Читайте в номере:

Продолжение проекта "Эталон качества" об испытательном центре ВНИИКП. Героем стал Константин Должанский, руководитель испытательного центра ВНИИКП. Почему испытания кабеля — это бизнес, основанный на репутации и почему нарастающая конкуренция — это не проблема, а дополнительное преимущество независимого испытательного центра.

"Сарансккабель" стал лидером ESG-рейтинга "Маталлоинвеста".

Кабельный завод "Эксперт-Кабель" внедрил новую систему прямого общения с сотрудниками.

В Татарстане запустили завод по сборке электроники на INTEL, AMD и "Байкале" с "Эльбрусами".

"Людиновокабель" и "Цветлит" рассказали об участии в Форуме ЭТМ в Уфе.

Сотрудник "Спецкабеля" стал лучшим молодым инженером России.

Видеопроекты сериала "По следам "Герды" о южных заводах "Донкабель" и "Кубанькабель", подкасты Kabel.FM и анонс ОКЛ-подкаста.

Выставка Cabex уже скоро. Она пройдет в центральном павильоне "Форум" Экспоцентра. Успейте забронировать стенд и запланировать посещение выставки. Кабельный сезон начинается с Cabex 2024!

Завершает выпуск постоянные партнеры журнала ТК "КабельСтройСервис" и КЗ "Цветлит", который запустил новую акцию на СИП.

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

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