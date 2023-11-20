В Белгородской области отремонтируют очистные сооружения

Государственное автономное учреждение Белгородской области «Управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на второй этап строительства сооружений биологической очистки в рамках реконструкции очистных сооружений канализации города Губкин. Региональная экспертная организация использует ЕЦПЭ.

На сегодняшний день комплекс объектов водоотведения в Губкинском округе – это городские очистные сооружения производительностью 37,7 тысячи кубических метров в сутки и очистные сооружения в селе Никаноровка производительностью 400 кубометров в сутки, а также семнадцать канализационных насосных станций и сети канализации протяжённостью 202,4 километра.

Необходимость реконструкции связана с тем, что установленное оборудование уже выработало свой ресурс и требует замены. Согласно проекту, после ремонта производительность очистных сооружений канализации вырастет до 60 тысяч кубометров в сутки, а качество очищенных вод для сброса будет доведено до нормативных требований, согласно действующему законодательству. В рамках работ установят новое технологичное оборудование по очистке сточных вод, что снизит совокупный износ объектов, аварийность и количество чрезвычайных ситуаций. Данное решение позволит подключить не менее 83 тысяч квадратных метров объектов жилого фонда.*

Застройщик – МКУ «Управление капитального строительства». Проектировщик – ООО «Ирбис».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.