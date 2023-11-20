Девелопер MEGASTROY приступил к реализации первого этапа масштабного проекта логистического парка на территории 138 Га вблизи деревни Старцево Емельяновского района Красноярского края. Инвестиционный проект, включенный в КИП «Енисейская Сибирь», предполагает возведение производственно-складских комплексов класса «А» общей площадью порядка 600 тысяч м².

Первый этап строительства будет включать в себя 3 очереди общей площадью около 85 тысяч м². В настоящее время идет строительство первой очереди первого корпуса площадью 36 тысяч м². Корпус будет состоять из складской зоны и офисной части. Рабочая высота составит 12 м, шаг колонн 12х24 метра, что является оптимальным для установки многоуровневых стеллажных конструкций. Объект будет оснащен спринклерной системой пожаротушения и пожарной сигнализацией. На текущий момент выполнена планировка земельного участка, основание под полы, монтируются колонны и металлоконструкции. Ввод в эксплуатацию 1-го корпуса намечен на IV квартал 2024 г.

Напомним, общий объём инвестиций в проект составляет 30 млрд рублей, в рамках реализации проекта планируется создание более 9 600 рабочих мест. Планируется, что пользователями логистического парка станут оптово-розничные компании, логистические организации, бизнес в сфере e-commerce и иные компании.

ООО «МЕГА-СТРОЙ-М» – строительная организация в области проектирования и строительства индустриальных, логистических и торговых комплексов. Компания берет на себя все функции по возведению объекта: от воплощения идеи заказчика в проект и получения всех необходимых разрешений до строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Компанией уже реализовано более 50 проектов строительства коммерческой недвижимости общей площадью свыше 1,7 млн м² в разных регионах России.