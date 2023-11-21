В рамках пятого Лидер-Форума «Аддитивные технологии – новая реальность» в Казани компания-интегратор российской атомной отрасли «Русатом – Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») подписала соглашение о взаимодействии с Казанским научно-исследовательским институтом авиационных технологий (КНИАТ), а также Дорожную карту сотрудничества с Республикой Татарстан (агент со стороны региона – Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан).

Соглашение с КНИАТ подразумевает сотрудничество в сфере аддитивного производства для решения задач авиационной промышленности, испытание и внедрение новых материалов и технологий, необходимых для обеспечения национального технологического суверенитета. Применение 3D-печати в авиастроении, на котором традиционно специализируется Татарстан, позволит существенно сократить сроки изготовления сложных конструктивных элементов и исключить ряд технологических процессов, что значительно повысит производительность труда и будет способствовать снижению себестоимости конечных изделий.

Согласно дорожной карте сотрудничества Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан создаст рабочую группу по вопросам внедрения технологий аддитивного производства в регионе. ООО «РусАТ» и Минпромторг Татарстана также сформируют перечень перспективной продукции локального аддитивного производства, технологическую концепцию и организационную модель перспективного Центра аддитивных технологий общего доступа.

«В Росатоме создана полная производственная цепочка в области технологий 3D-печати, которые уже активно внедряются на предприятиях в атомной промышленности и продвигаются на внешние рынки в машиностроении и других наукоемких отраслях. В то же время мы продвигаем культуру аддитивного производства в регионы, помогаем открывать по всей стране Центры аддитивных технологий общего доступа, ориентированные прежде всего на подрастающее поколение и молодежь с инженерными специальностями. Это значительно повышает кадровый потенциал новой отрасли и для Росатома, и для других промышленных предприятий. В этом отношении Республика Татарстан – регион с колоссальным потенциалом для развития и внедрения аддитивных технологий: здесь есть и мощная промышленность с развитым машиностроением, и сильнейшие учебные заведения технического профиля», - прокомментировал генеральный директор ООО «РусАТ» Илья Кавелашвили.

О проектах региональных ЦАТОД: в сентябре 2023 г. в Ижевске при участии ООО «РусАТ» открылся первый в России Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД) на базе Удмуртского государственного университета. В ноябре 2023 г. ООО «РусАТ и Томский политехнический университет подписали соглашение о создании ЦАТОД на базе Передовой инженерной школы Томского Политеха. Кроме того, в октябре 2023 г. При участии ООО «РусАТ» открылся первый ЦАТОД и атомный класс для дошкольников в подмосковном Красногорске.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

ООО «РусАТ» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») – специализированная компания-интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе в части организации центров производства). https://rusatom-additive.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru