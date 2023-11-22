По улице Бутлерова в Москве за 2,4 млрд построят новую школу

В Москве до конца года объявят тендер на строительство здания образовательной организации на месте сноса существующей школы в 6-ом микрорайоне района Коньково, сообщает RosTender.info.

Согласно материалам планируемой закупки, здание построят по адресу улица Бутлерова, дом 38А. Оно будет рассчитано на 700 мест, из которых 200 – дошкольные.

Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» по итогам тендера определит подрядчика на проектирование, возведение здания и ввод в эксплуатацию. Контракт заключат на 2,4 млрд рублей.