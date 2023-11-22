За плечами 75-летней истории ВНИИКП немало достижений – были и победы, и сложные времена. Создание акционерного общества было продиктовано временем. Девяностые годы стали тяжелейшим испытанием для многих предприятий страны и целых отраслей. Жесткий экономический кризис затронул не только деятельность Института, но и всю кабельную промышленность. Это был период выживания в новых условиях рыночной экономики, однако, благодаря активным действиям и преданному коллективу, ВНИИКП удалось удержаться на плаву и выстоять в это непростое время. В те годы коллектив Института уменьшился втрое: если в начале 1990-х в ВНИИКП работало 1200 человек, то к 1997 году осталось всего 400 сотрудников.

На исходе 1990-х годов завершилась адаптация к новым экономическим реалиям, и курс сменился с вопроса выживания на освоение новых рубежей – мы стали вести обширную деятельность, направленную на построение международного сотрудничества, установление партнерства с российскими кабельными заводами и отраслевыми предприятиями, укрепление отношений с Российской академией наук.

В эти годы достижения Института были отмечены государственными премиями, наш авторитет в профессиональном сообществе продолжал устойчиво расти. Вместе с нашим признанием укреплялась и роль кабельной промышленности: постепенно она становилась самостоятельной отраслью – важнейшей составляющей отечественной экономики.

С тех пор прошло 30 лет, ВНИИКП адаптировался и уверенно смотрит в будущее во многом благодаря своему коллективу, ведь за каждым достижением ВНИИКП не только за последние 30 лет, но и за все 75 лет истории существования Института стоят люди. Научные и производственные успехи ВНИИКП – это результат командной работы ученых, специалистов и производственников, объединенных общей целью.

ВНИИКП провел огромное количество фундаментальных исследований в области кабельной техники, мы создали прогрессивные кабельные изделия и новые материалы, освоили технологии производства кабелей и материалов, соответствующих мировым стандартам, на заводах Евразийского пространства.

Важной вехой в развитии как кабельной науки, так и самого ВНИИКП за последние 30 лет было появление серии пожаробезопасных кабелей, не распространяющих горение, с пониженным дымо- и газовыделением, огнестойких кабелей с безгалогенной изоляцией. За эту разработку сотрудники Института получили правительственные награды. ВНИИКП выполнил ряд крупных работ в области кабелей связи – от разработки медных кабелей связи до создания современных волоконно-оптических кабелей, где ВНИИКП является законодателем «моды» и по сей день. Данные кабели сейчас становятся всё более и более востребованными на важных объектах гражданской инфраструктуры, на АЭС, используются для нужд оборонно-промышленного комплекса. В 2020-х годах одной из важных разработок являлось создание кабелей специального назначения для АЭС, срок службы которых составляет 60 лет, чем ВНИИКП сейчас и продолжает заниматься.

Сегодня ВНИИКП является ведущим предприятием кабельной индустрии России. Время диктует необходимость интегрированного поиска решений, с использованием всех знаний. Разработки ВНИИКП всегда соответствовали требованиям времени, и создаваемая на их основе продукция востребована в России и на внешнем рынке. Уверены, она будет востребована и в обозримой перспективе.