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В Москве выделят 3,4 млрд на строительство новой школы в Восточном районе

22 ноября 2023, 17:30 411 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Москве до конца года объявят тендер на строительство здания школы на месте сноса нежилого здания в районе Восточном, сообщает RosTender.info.

Согласно материалам планируемой закупки, объект возведут по адресу улица Главная, дом 13, строение 3, и дом 9А. Учреждение будет рассчитано на 1 000 школьных и 200 дошкольных мест.

Казенное предприятие города «Управление гражданского строительства» объявит тендер на проектирование, возведение и ввод объекта в эксплуатацию. На комплекс работ выделят 3,4 млрд рублей.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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