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В Москве до конца года объявят тендер на строительство здания школы на месте сноса нежилого здания в районе Восточном, сообщает RosTender.info.
Согласно материалам планируемой закупки, объект возведут по адресу улица Главная, дом 13, строение 3, и дом 9А. Учреждение будет рассчитано на 1 000 школьных и 200 дошкольных мест.
Казенное предприятие города «Управление гражданского строительства» объявит тендер на проектирование, возведение и ввод объекта в эксплуатацию. На комплекс работ выделят 3,4 млрд рублей.
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