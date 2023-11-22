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"Россети" модернизировали защитное оборудование крупнейшего центра питания Сургутского района Югры

22 ноября 2023, 14:15 434 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала установили на подстанции 500 кВ «Пересвет» современный микропроцессорный шкаф релейной защиты российского производства. Проект позволит повысить надежность работы объекта и схемы выдачи мощности крупнейшей теплоэлектростанции России – Сургутской ГРЭС-2.

Микропроцессорная релейная защита, в отличие от использовавшихся ранее устройств на микроэлектронной элементной базе, не требует постоянного технического обслуживания, характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками, быстродействием, чувствительностью минимальным значениям аварийных параметров.

Также новое оборудование имеет встроенную функцию самодиагностики, благодаря которой можно своевременно обнаруживать и устранять внутренние неисправности. Срок его службы составляет не менее 25 лет.

Кроме того, установленный шкаф включает в себя комплект ступенчатых защит и устройство однофазного автоматического повторного включения, что значительно улучшает надежность электроснабжения важного энерготранзита Югры – линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 – Пересвет».

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА
Отрасль: Электроэнергетика 
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