Почти 27% от годового ввода элитного жилья в Москве придется на проекты Sminex-Интеко, посчитали сообщили в пресс-службе компании.

"По данным проектных деклараций, в 2024 году девелоперы введут в эксплуатацию 13 элитных домов с квартирами или апартаментами общей площадью 227 тыс. кв. м. На Sminex-Интеко приходится 60 тыс. кв. м, или 27% этого объема", — рассказали в пресс-службе.

Второй застройщик по объему ввода в 2024 году — СЗ "Экран" с проектом "Русские сезоны" площадью около 44 тыс. кв. м. Третий — Level Group с домами "Саввинская 17" и "Саввинская 27", всего 25 тыс. кв. м.

В предстоящем году московские девелоперы намерены завершить строительство шести элитных домов с квартирами. Их общая площадь составит 129 тыс. кв. м. Это Armani Residences от девелопера "Восход", Woods от AB Development, "Дом с атлантами" от ВМС Девелопмент, "Лаврушинский", "Русские сезоны" и "Саввинская 17". Почти 48 тыс. кв. м, или 37%, — "Лаврушинский" от Sminex-Интеко.

Ранее агентство ТочкаРоста, член международной исследовательской ассоциации ESOMAR, опубликовало результаты исследования, согласно которому Sminex-Интеко строит в ЦАО больше других компаний в элитном классе — 291 тыс. кв. м элитной недвижимости. Sminex-Интеко также занял первое место по количеству лотов в продаже — 695 квартир из 1300.

Как рассказали ранее в компании NF Group, объем продаж на первичном рынке элитного жилья Москвы вырос на 57% за год. По итогам года количество сделок может достигнуть 1350. Рынок пополнился за год 15 новыми проектами, а также открыты продажи в новой очереди действующего проекта.