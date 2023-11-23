Совет директоров ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (ОАО «КУМЗ») объявил о назначении нового генерального директора предприятия — Василия Викторовича Радько. Он сосредоточится на устойчивом развитии Компании и повышении эффективности производства.

Василию Радько 37 лет. Он окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт; получил степень бакалавра техники и технологии по направлению «Металлургия черных, цветных и редких металлов» (2007 г.) и степень магистра (2009 г.), окончил аспирантуру (2012 г.), является кандидатом технических наук. В 2012-2018 гг. работал на руководящих должностях в ряде компаний металлургического профиля. В 2018-2019 гг. возглавлял ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов», в 2019-2023 гг. руководил АО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов».

Предыдущий генеральный директор ОАО «КУМЗ» Михаил Ненюков занимал руководящий пост с сентября 2022 года.