Логистический комплекс построят в Новой Москве

​Инвестор построит логистический комплекс по программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщает портал mos.ru.

Объект площадью 24 тыс. кв. м появится в поселении Марушкинское. Инвестиции в проект составят 1,9 млрд рублей, на предприятии создадут почти 400 рабочих мест.

Логистический комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Соглашение с инвестором подписано на шесть лет.

По программе стимулирования создания мест приложения труда инвестор возводит в Москве 36 социально и экономически важных для города объектов: деловых, торговых и развлекательных центров, детских садов, школ, промышленных технопарков и логистических центров общей площадью более 922 тыс. кв. м.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально программа была направлена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении учреждений науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов.

В конце декабря 2021 года программу распространили на гостиницы. Весной 2022 года в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении времени создания мест приложения труда на 6-12 месяцев она увеличится на 5%, более одного года – на 10%.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже строит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под строительство жилья и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.