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ООО "Башкирэнерго" ведет массовое техприсоединение в с. Раевский

23 ноября 2023, 15:45 382 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Башкирэнерго
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Фото: техприсоединение потребителей в микрорайоне №21 с. Раевский /bashkirenergo.ru

Фото: техприсоединение потребителей в микрорайоне №21 с. Раевский /bashkirenergo.ru

ООО Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») ведет электрификацию микрорайона №21 с. Раевский Альшеевского района Башкирии. Это основная строительная площадка райцентра, где компания последние шесть лет занимается массовым техприсоединением новых потребителей. На сегодня в микрорайоне построено 2,2 км ВЛ 10 кВ, 8,5 км ВЛ 0,4 кВ, поставлено под напряжение 5 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ трансформаторной мощностью от 160 до 250 кВт.

Администрация района выделила в микрорайоне более 1 тысячи земельных участков под застройку. Среди новоселов преобладают многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Если сейчас в райцентре живет порядка 20 тысяч человек, то с окончанием застройки микрорайона оно увеличится на 4 тысячи, или на 20%.

Заместитель главы администрации Альшеевского района по строительству, транспорту и ЖКХ Наиль Хайруддинов так оценил заслуги энергетиков:

- Сетевики освоили техприсоединение под напряжением, соответственно, отпала необходимость отключать целые улицы при подключении к сети того или иного потребителя. Я считаю, что Ваша компания вносит большой вклад в создание комфортной жизни в населенных пунктах. Это поможет сократить отток населения из района, прежде всего, молодежи.

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Метки: БАШКИРЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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