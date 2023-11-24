Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Директор Красноярского РДУ: "Планирование и оперативное реагирование – важные условия надежной работы энергетики Красноярского края"

Директор Красноярского РДУ: "Планирование и оперативное реагирование – важные условия надежной работы энергетики Красноярского края"

24 ноября 2023, 11:30 201 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

22 ноября на Сибирском энергетическом форуме директор филиала Системного оператора - Красноярское РДУ Владимир Райлян выступил с докладом «Перспективное развитие энергетической инфраструктуры Красноярского края и Республики Тыва».

Владимир Райлян рассказал о структуре оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России, ключевых задачах Системного оператора и функциях, выполняемых Красноярским РДУ.

Директор РДУ напомнил, что с 1 января 2024 года филиал приступит к выполнению функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной энергосистеме Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.

«В рамках подготовки к расширению зоны диспетчерской ответственности РДУ уже реализован основной объем необходимых мероприятий. Проведенная в начале ноября совместно с АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» проверка подтвердила их качественное выполнение. В частности, сформирована необходимая документация и технологическая инфраструктура централизованного управления режимами. Организованы каналы связи между объектами диспетчеризации и диспетчерским центром для передачи телеинформации и ведения оперативных переговоров. Отработано взаимодействие специалистов Системного оператора и энергетического дивизиона Норникеля. Реализована программа повышения квалификации диспетчерского персонала с учетом специфики изолированно работающей энергосистемы и требований АО «СО ЕЭС». Оставшиеся мероприятия будут завершены до конца года», – подчеркнул докладчик.

Расширение зоны диспетчерской ответственности Системного оператора позволит применять в Норильско-Таймырской энергосистеме накопленный компанией опыт в сфере оперативно-диспетчерского управления, перейти на принятые в ЕЭС России единые принципы организации работы энергокомплекса и его развития.  

Анализируя направления социально-экономического развития региона в среднесрочной перспективе, директор Красноярского РДУ особо обратил внимание на важность своевременного планирования соответствующей энергетической инфраструктуры и осуществления процедуры технологического присоединения новых потребителей.

«Для своевременной реализации на территории Красноярского края и Республики Тыва инвестиционных проектов, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года,необходимо обеспечить сбалансированное развитие энергосистемы региона. Его важнейшее условие – сочетание заблаговременного планирования и оперативного реагирования на возникающие потребности, в том числе определение эффективных решений для каждого проекта», – подчеркнул Владимир Райлян.

О Сибирском энергетическом форуме

Сибирский энергетический форум проходит в Красноярске 22–24 ноября. В мероприятии принимают участие представители местных органов государственной власти, крупнейших энергокомпаний, профильных отраслевых ассоциаций и общественных объединений. На саммите обсуждаются ключевые направления развития энергетики, вопросы энергоэффективности и энергосбережения, достижения в сфере технологий.

Обсудить на форуме
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СИБИРИ, КРАСНОЯРСКОЕ РДУ, СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
18.10.2023
ООО "ЭКМ Холдинг" представит кабельно-проводниковую продукцию для нефтегазовой отрасли на ПМГФ-2023
24.11.2023
"Россети" направили в 2023 году более 11,6 млрд рублей на развитие электросетей Югры
20.10.2023
Открыта регистрация на вебинар НПП "ПОЛИПЛАСТИК" по реверс-инжинирингу
25.10.2023
"Росэлектроника" начала серийный выпуск KVM коммутаторов для удаленного управления оборудованием
24.11.2023
"ЗЭТО" поставил оборудование для одной из крупнейших ГЭС в Африке
Другие новости рубрики Мероприятия
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+