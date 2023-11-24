22 ноября на Сибирском энергетическом форуме директор филиала Системного оператора - Красноярское РДУ Владимир Райлян выступил с докладом «Перспективное развитие энергетической инфраструктуры Красноярского края и Республики Тыва».

Владимир Райлян рассказал о структуре оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России, ключевых задачах Системного оператора и функциях, выполняемых Красноярским РДУ.

Директор РДУ напомнил, что с 1 января 2024 года филиал приступит к выполнению функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной энергосистеме Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.

«В рамках подготовки к расширению зоны диспетчерской ответственности РДУ уже реализован основной объем необходимых мероприятий. Проведенная в начале ноября совместно с АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» проверка подтвердила их качественное выполнение. В частности, сформирована необходимая документация и технологическая инфраструктура централизованного управления режимами. Организованы каналы связи между объектами диспетчеризации и диспетчерским центром для передачи телеинформации и ведения оперативных переговоров. Отработано взаимодействие специалистов Системного оператора и энергетического дивизиона Норникеля. Реализована программа повышения квалификации диспетчерского персонала с учетом специфики изолированно работающей энергосистемы и требований АО «СО ЕЭС». Оставшиеся мероприятия будут завершены до конца года», – подчеркнул докладчик.

Расширение зоны диспетчерской ответственности Системного оператора позволит применять в Норильско-Таймырской энергосистеме накопленный компанией опыт в сфере оперативно-диспетчерского управления, перейти на принятые в ЕЭС России единые принципы организации работы энергокомплекса и его развития.

Анализируя направления социально-экономического развития региона в среднесрочной перспективе, директор Красноярского РДУ особо обратил внимание на важность своевременного планирования соответствующей энергетической инфраструктуры и осуществления процедуры технологического присоединения новых потребителей.

«Для своевременной реализации на территории Красноярского края и Республики Тыва инвестиционных проектов, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года,необходимо обеспечить сбалансированное развитие энергосистемы региона. Его важнейшее условие – сочетание заблаговременного планирования и оперативного реагирования на возникающие потребности, в том числе определение эффективных решений для каждого проекта», – подчеркнул Владимир Райлян.

О Сибирском энергетическом форуме

Сибирский энергетический форум проходит в Красноярске 22–24 ноября. В мероприятии принимают участие представители местных органов государственной власти, крупнейших энергокомпаний, профильных отраслевых ассоциаций и общественных объединений. На саммите обсуждаются ключевые направления развития энергетики, вопросы энергоэффективности и энергосбережения, достижения в сфере технологий.