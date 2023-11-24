Производственная мощность предприятия составляет 4 млн тонн руды в год. Впервые столь масштабный проект реализуют в условиях значительной удаленности от районов с развитой инфраструктурой. ГОК строится в 70 км от поселка Северо-Енисейский и в 520 км от Красноярска. По сути это целый автономный комплекс, обеспечивающий жизнедеятельность полутора тысяч человек. Проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Одноэтажный главный корпус займет площадь почти в 60000 кв. м. Построят и административно-бытовое здание в два этажа, а также столовую для персонала. Кроме того, на территории золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) разместятся автовесовая, отделение дробления, отделение расходных бункеров, лаборатория и складские помещения.

«По проекту на площадке ГОКа оборудуют хвостохранилище. Это специальное сооружение для приема и хранения отходов, образующихся в процессе добычи и переработки полезных ископаемых. Его огородят дамбой. Предусмотрена площадка для размещения отходов и очистные сооружения», – рассказал главный специалист отдела локальных экспертиз по объектам производственного назначения Службы ГЭП по объектам производственного назначения Главгосэкспертизы России Руслан Цивенко.

После завершения строительства технологические линии выйдут на проектные показатели производительности, и золотоизвлекательная фабрика войдет в полный цикл работы.

Генеральный проектировщик – ООО «Управляющая компания ЮГК». Застройщик – ООО «Соврудник».