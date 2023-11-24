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В Приморском крае за 1,1 млрд реконструируют путепровод в Надеждинском районе

24 ноября 2023, 14:45 426 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Надеждинском районе Приморского края реконструируют путепровод через железную дорогу на 6-ом километре подъезда к селу Тереховка, сообщает RosTender.info.

Работы начнутся в начале 2024 года и завершатся в 2025 году, к концу мая. На участке протяженностью 1,2 км отремонтируют земляное полотно, слои покрытия, барьерное ограждение и искуственные сооружения.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проводит тендер на разработку рабочей документации и реконструкцию. Прием заявок на участие открыт до 3 декабря, начальная цена государственного контракта – 1,1 млрд рублей из краевого бюджета.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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