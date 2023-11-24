RusCable Live - Стратегия кабельщиков 2024!
В Надеждинском районе Приморского края реконструируют путепровод через железную дорогу на 6-ом километре подъезда к селу Тереховка, сообщает RosTender.info.
Работы начнутся в начале 2024 года и завершатся в 2025 году, к концу мая. На участке протяженностью 1,2 км отремонтируют земляное полотно, слои покрытия, барьерное ограждение и искуственные сооружения.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проводит тендер на разработку рабочей документации и реконструкцию. Прием заявок на участие открыт до 3 декабря, начальная цена государственного контракта – 1,1 млрд рублей из краевого бюджета.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter