Во время ремонтных работ, например, на трубопроводе, это поможет ресурсникам не зацепить электричество. Такая цифровая карта поможет бригаде и оперативно приехать на нужное место в случае ЧП, и проложить новые коммуникации.



Раньше данные хранились на бумажном носителе — требовалось время, чтобы поднять архив, а некоторые документы и вовсе сложно прочитать из-за времени. Чтобы с точностью в несколько сантиметров поставить геоточку о местоположении подстанции или опоры, закупили специальное оборудование.

«Она позволяет собрать в одном месте всю техническую документацию о наших объектах. Мы с помощью неё можем составить опорные схемы, которые хранятся в комплекте документации к основному средству. Мы знаем, где находится каждая опора, где находится каждый ввод в объект электроснабжения, где находится подстанция, каким образом запитана воздушная линия от подстанции», — рассказал начальник отдела информационных технологий средств диспетчерского технического управления «Омскэлектро» Алексей Стрижак.