​Демонтаж трех домов по программе реновации завершен в районе Дмитровский на севере столицы в октябре, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

На месте сноса уже приступили к строительству. Новостройка расположится по адресу: ул. Долгопрудная, земельный участок 3/5. Она рассчитана на 421 квартиру. Это позволит начать переселение более 800 жителей района.

«Подбор территорий для возведения новостроек является неотъемлемой частью реализации программы реновации, так как это напрямую влияет на ее сроки», – сказал Сергей Лёвкин.

Он отметил, что в районе Дмитровский уже заселяются пять новостроек по адресам: Дмитровское шоссе, д. 127, корп. 1, ул. Клязьминская, д. 28А, ул. Лобненская, д. 13, корп. 2, а также ул. Долгопрудная, д. 7 и д. 12. Один жилой дом готовится к заселению, еще четыре строятся.

Всего в районе предстоит расселить по программе реновации 55 старых домов, в которых проживает около 11,5 тыс. москвичей.

Напомним, программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов – это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. метров, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали по реновации в феврале 2018 года.