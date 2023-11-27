Особый акцент сделан на развитии энергохозяйства Восточного полигона. Это необходимо для достижения целевого показателя вывоза грузов в объеме 180 млн т в порты Дальнего Востока, поясняют в ОАО «РЖД».

Всего реализуются 63 объекта по усилению системы тягового электроснабжения и 2 объекта по электрификации участков Волочаевка-2 – Комсомольск-Сортировочный и Комсомольск-Сортировочный – Ванино, сообщили РЖД-Партнеру в компании.



Ведется строительство 19 новых тяговых подстанций и модернизация 35 существующих. Кроме того, организуется монтаж 26 линейных устройств для повышения напряжения в контактной сети.



Добавим, в ноябре на Забайкальской железной дороге ввели в эксплуатацию новую тяговую подстанцию Сгибеево. Это позволит сократить интервал попутного следования на участке Транссиба Ерофей Павлович – Уруша для тяжеловесных поездов и приведет к увеличению пропускной способности востребованного у отправителей направления.



К сведению, за последние 5 лет на Российских железных дорогах выполнен капитальный ремонт участков контактной сети общей протяженностью 5,5 тыс. км, 4,4 тыс. воздушных и кабельных линий электропередачи, 444 тяговых подстанций, 294 производственно-технических зданий.

Павел Белов