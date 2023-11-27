Специалисты холдинга «Мосинжпроект» завершают демонтаж рельсового полотна и контактной сети на трамвайном маршруте №6 на северо-западе Саратова, сообщил генеральный директор компании Юрий Кравцов.

«Работы по модернизации трамвайных маршрутов Саратова идут полным ходом. Сейчас на маршруте №6, который проходит в Ленинском районе, завершается первый этап реконструкции. Демонтировано 99% старых рельсов – 19 тыс. м, а также 100% контактного провода», – отметил Юрий Кравцов.

По его словам, Мосинжпроект как участник проекта комплексного развития электротранспорта Саратова работает над тремя городскими трамвайными маршрутами – №6, №8 и №3. Предстоит выполнить реконструкцию трамвайных путей, контактной сети и кабельных линий.

Исполнительный директор, руководитель дивизиона по строительству метро АО «Мосинжпроект» Валерий Кивлюк уточнил, что на восьмом маршруте также активно ведутся демонтажные работы.

«На маршруте №8, на юге Саратова, в Заводском районе, демонтировали 16,8 тыс. м рельсов – половину от общей длины. Выполнен демонтаж двух третей контактного провода – 10,15 тысячи метров», – пояснил Валерий Кивлюк.

Он добавил, что аналогичные работы предстоит выполнить на маршруте №3, который связывает северо-запад и центр Саратова. Сейчас готовится рабочая документация для этого объекта.

Непосредственно модернизацией трех трамвайных маршрутов в статусе генерального подрядчика занимается ООО «СП ТрансТоннельСтрой», входящее в холдинг «Мосинжпроект». Организация специализируется на сооружении объектов Московского метрополитена. Она, в частности, принимала участие в строительстве Большой кольцевой линии метро.

АО «Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России. Он входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

В 2023 году Мосинжпроект отмечает 65-летие с момента основания. За годы работы специалисты инжинирингового холдинга приняли участие в создании свыше 6 тыс. км автодорог, более 100 мостов и эстакад.

С участием компании за 12 лет введено свыше 160 км линий и 75 станций метро, построено и реконструировано 11 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.