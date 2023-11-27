В Топливном дивизионе Росатома завершился отбор перспективных специалистов, которые сформируют костяк экспертов-технологов первой в России гигафабрики по производству аккумуляторных батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии. Строительство объекта ведется в Неманском районе Калининградской области, мощность нового производства составит 4 ГВт*ч в год (суммарная емкость выпускаемых устройств).

Отобранные кандидаты стали победителями конкурса по поиску и последующей подготовке в России специалистов высокого уровня для развития инновационной отрасли накопителей энергии. В конкурсе приняли участие более двухсот специалистов со всей России с высшим техническим образованием по специализациям «Технология электрохимических производств», «Машиностроение», «Авиастроение». Дополнительными факторами для включения кандидата в команду были компетенции в высокотехнологичных отраслях и опыт работы технологом производства более трех лет.

Финалистами конкурса стали 14 человек, которые в течение двух лет пройдут обучение по программе «Химические источники тока» на базе профильных учебных заведений. В команду технологов вошли инженеры из Калининградской области, Мурманска, Москвы и Новосибирска в возрасте от 22 до 49 лет.

Росатом уделяет большое внимание поиску и обучению кадров в регионе присутствия бизнеса. Подготовка квалифицированных специалистов по работе с литием и его соединениями имеет особое значение в контексте работы по созданию в России полной цепочки литиевой продукции от добычи сырья до утилизации отработавших батарей. Стоит отметить, что по итогам проведения конкурса половину команды представляют жители Калининградской области, в том числе руководитель команды. Активная позиция по взаимодействию Госкорпорации с учебными заведениями Калининградской области позволила войти в состав перспективной команды технологов выпускникам крупнейшего университета региона – Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта.

По итогам обучения и стажировок команда технологов даст старт работе первой российской гигафабрики накопителей энергии. Уже сейчас специалисты приступили к своим обязанностям и готовят к запуску производственную площадку по сборке аккумуляторов на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», где будут отработаны основные технологические операции, которые позже будут перенесены на гигафабрику. Во второй половине 2024 года специалисты переедут в Калининградскую область, где примут непосредственное участие в шеф-монтажных и пусконаладочных работах на производственном оборудовании.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке. Достигнутые результаты – это труд тысяч высококвалифицированных профессионалов, которые работают в интересах экономической стабильности России. Четкое взаимодействие промышленных предприятий с научно-исследовательскими институтами помогает укреплять технологический суверенитет страны, повышать конкурентоспособность отечественной атомной отрасли.