Самусьская верфь заключила новые контракты на 500 млн руб

Руководство Самусьского судостроительно-судоремонтного завода (ССРЗ) заключило договоры на ремонт и строительство судов общей стоимостью более 500 миллионов рублей на 2024-2025 годы; предприятию предстоит построить несамоходную сухогрузную баржу-площадку, буксир и отремонтировать теплоход, сообщил РИА Томск представитель пресс-службы компании.

Ранее сообщалось, что с 2021 года предприятие производит морские баржи для крупной сибирской судоходной компании (стоимость контракта – 2 миллиарда рублей). Контракт стал крупнейшим для предприятия. В настоящий момент ССРЗ ведет переговоры с заказчиком на производство еще 10 барж другого класса. В 2022 году завод заработал более 1 миллиарда рублей – на 90% больше, чем в предыдущем году.

"В предстоящем 2024 году продолжится строительство последних четырех несамоходных барж-площадок для крупного сибирского холдинга (период строительства серии из 10-ти барж длится с 2022 по 2024 годы). Параллельно строительству серии барж, в 2023 году заключены новые договоры по судостроению и судоремонту на 2024-2025 годы", – сказано в сообщении.

Добавляется, что общая сумма новых контрактов превысила 500 миллионов рублей. Так, ССРЗ заключил контракт с ООО "Уральская транспортная компания" на строительство несамоходной сухогрузной баржи-площадки, работы предстоит завершить к началу навигации 2024 года.