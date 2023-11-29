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Около 30 км нового пути уложено на перегоне Костино – Иванцево Большого кольца Московской магистрали для усиления грузового движения

29 ноября 2023, 17:30 373 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЖД
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

На перегоне Костино – Иванцево уложено 28,7 км нового пути в рамках комплексной реконструкции северной части Большой Московской окружной железной дороги – БМО (81 км – Дмитров – Икша – Поварово). В ходе реализации проекта ведется укладка второго главного пути, переключение первого главного пути на проектную ось, а также реконструкция пассажирской инфраструктуры.

Ранее укладка нового пути была произведена на перегонах Наугольный – Желтиково (30 км) и Желтиково – Костино (17,4 км).

Параллельно ведется развитие железнодорожной инфраструктуры на участке Дмитров – Савелово Савеловского радиального направления, имеющего связь с БМО через станцию Дмитров. Реализация двух проектов позволит повысить пропускную способность для поездов из восточных, северных регионов в сторону запада и портов северо-запада, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 

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