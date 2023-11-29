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Производство гибридных автомобилей планируют запустить на автозаводе "Москвич"

29 ноября 2023, 15:00 426 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

На автозаводе «Москвич» могут начать производство гибридных автомобилей. Об этом заявил директор по производству завода Олег Масляков на форуме «Российский промышленник».

«Мы очень внимательно изучаем сейчас гибридные технологии. Из общения с китайскими партнерами мы видим, что тренд на EV идет на спад. И на данный момент в головах инженеров рождается больше вариантов гибридных автомобилей. Мы смотрим на вариант REV, то есть это гибрид с расширенной дальностью — до двух тысяч километров без необходимости подзарядки», — сказал Олег Масляков.

Подобные планы у компании есть в перспективе ближайших трех лет: в период с 2024 по 2027 годы автозавод планирует выпустить новую модель «М2» и гибридного «М5», а также провести рестайлинг уже производимых машин. Сейчас завод занимается производством кроссовера «Москвич 3»  и его электрической версии «Москвич 3е», а также седана «Москвич 6». 

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Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, МОСКВИЧ
Отрасль: Транспорт Электротехника 

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