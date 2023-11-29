На автозаводе «Москвич» могут начать производство гибридных автомобилей. Об этом заявил директор по производству завода Олег Масляков на форуме «Российский промышленник».

«Мы очень внимательно изучаем сейчас гибридные технологии. Из общения с китайскими партнерами мы видим, что тренд на EV идет на спад. И на данный момент в головах инженеров рождается больше вариантов гибридных автомобилей. Мы смотрим на вариант REV, то есть это гибрид с расширенной дальностью — до двух тысяч километров без необходимости подзарядки», — сказал Олег Масляков.

Подобные планы у компании есть в перспективе ближайших трех лет: в период с 2024 по 2027 годы автозавод планирует выпустить новую модель «М2» и гибридного «М5», а также провести рестайлинг уже производимых машин. Сейчас завод занимается производством кроссовера «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е», а также седана «Москвич 6».