Современный «Экотехнопарк» позволит Липецкой области вдвое снизить количество твёрдых коммунальных отходов, направляемых на полигоны. Соглашение о строительстве объекта подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и генеральный директор компании «СтройСельхозГарант» Никита Мыза.

«Мы уже проделали большую работу по рекультивации свалок, внедряем раздельный сбор мусора. Запуск «Экотехнопарка» станет ещё одним важным шагом к цивилизованному обращению с отходами и бережному отношению к природе. Для региона очень своевременный и необходимый проект. От практики стопроцентного захоронения отходов нужно уходить. Сортировка, переработка, вторичное использование – только современные подходы», – отметил губернатор.

Игорь Артамонов отметил, что объект создаётся в соответствии с Указом Президента России в рамках федерального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО». Следующий этап – непосредственно строительство. «Экотехнопарк» появится в Липецком районе и позволит обеспечить полную сортировку поступающих туда отходов. При строительстве будут использованы экологически нейтральные технологии, сводящие к минимуму воздействие на окружающую среду.