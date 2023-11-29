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Липецкая область подписала соглашение о создании современного "Экотехнопарка" в регионе

29 ноября 2023, 14:00 437 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Правительство Липецкой области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: липецкаяобласть.рф

Фото: липецкаяобласть.рф

Современный «Экотехнопарк» позволит Липецкой области вдвое снизить количество твёрдых коммунальных отходов, направляемых на полигоны. Соглашение о строительстве объекта подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и генеральный директор компании «СтройСельхозГарант» Никита Мыза.

«Мы уже проделали большую работу по рекультивации свалок, внедряем раздельный сбор мусора. Запуск «Экотехнопарка» станет ещё одним важным шагом к цивилизованному обращению с отходами и бережному отношению к природе. Для региона очень своевременный и необходимый проект. От практики стопроцентного захоронения отходов нужно уходить. Сортировка, переработка, вторичное использование – только современные подходы», – отметил губернатор.

Игорь Артамонов отметил, что объект создаётся в соответствии с Указом Президента России в рамках федерального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО». Следующий этап – непосредственно строительство. «Экотехнопарк» появится в Липецком районе и позволит обеспечить полную сортировку поступающих туда отходов. При строительстве будут использованы экологически нейтральные технологии, сводящие к минимуму воздействие на окружающую среду.

«За предельно сжатые сроки регион прошёл очень большой путь от принятия программы по работе с ТКО до прохождения экспертиз и подписания соглашения. Хочу отметить, что проект основывается на современных российских технологиях, аналогов которым по определённым позициям не имеется в том числе в ближнем зарубежье», – прокомментировал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

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Метки: ЭКОЛОГИЯ, РЭО, ЭКОТЕХНОПАРК
Отрасль: Строительство 

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