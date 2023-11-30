Угольный холдинг "Эльга" в Якутии в 5 раз увеличил инвестиционную программу - до 100 миллиардов рублей, а также нарастил объем добычи угля до 23 миллионов тонн, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в мае этого года глава Якутии Айсен Николаев рассказал об "Эльгаугле" как о наиболее эффективной угледобывающей компании в регионе. Из 39 миллионов тонн угля, добываемого на территории Якутии, свыше 20 миллионов тонн – этой компании.

"Сегодня на Эльгинском угольном комплексе задействовано около 10 тысяч специалистов. Ожидается, что к 2025 году количество персонала вырастет до 25 тысяч. Угольный холдинг "Эльга" в Якутии почти в 5 раз увеличил собственную инвестиционную программу, которая выросла до 100 миллиардов рублей. Компания с момента своего создания создала 10 тысяч рабочих мест, обеспечив добычу 23 миллионов тонн угля по итогам 2023 года", - рассказали в пресс-службе.

В ноябре "Эльгауголь" получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди Эльгинского месторождения мощностью 45 миллионов тонн в год. Добываемый уголь идет на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечивая экономический разворот России на Восток.

"Добыча на уровне в 45 миллионов тонн – это беспрецедентный для мировой угольной отрасли объем добычи на одном разрезе. Выход на проектные добычные мощности позволяет при обогащении получить 30 миллионов тонн концентрата, востребованного на ключевых рынках сбыта компании", – отметил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

ООО "Эльгауголь" – добывающий актив угольной компании ЭЛСИ. Предприятие разрабатывает крупнейшее в мире месторождение высококачественного коксующегося угля – Эльгинское угольное месторождение. Его подтвержденные запасы составляют более 2,2 миллиарда тонн угля.

Ранее сообщалось о том, что новый аэропорт открыли на Эльгинском угольном месторождении Якутии, запасной аэродром в труднодоступной горной местности сможет принимать среднемагистральные пассажирские и грузовые воздушные суда.