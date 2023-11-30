Титульным партнером федерального форума «Цифровой алмаз» выступило акционерное общество «АрктикТелеком», крупнейший в Якутии поставщик телекоммуникационных услуг. Компания представила масштабный социально-ориентированный проект по развитию телекоммуникационной инфраструктуры арктической зоны и труднодоступных территорий республики — «Синергия Арктики», реализация которого была начата в 2023 году по инициативе Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. О том, как создается линия связи на территории вечной мерзлоты – читайте в материале.

Впервые амбициозный проект был представлен общественности в 2022 году. Тогда для реализации значимого для северян проекта было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Республикой Саха (Якутия). Проект реализуется на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов, исполнителем выступает республиканский оператор связи – АО «АрктикТелеком». План по цифровизации удаленных арктических населенных пунктов должен быть реализован за короткие сроки. Если говорить в цифрах, то до конца 2026 года планируется прокладка 7 тысяч километров волоконно-оптического кабеля в экстремальных природно-климатических и географических условиях, с охватом 86 населённых пунктов Якутии, в которых проживает более 72 тысяч человек. Пропускная способность создаваемой сети составит 1000 Гбит/с, что обеспечит покрытие потребностей в Интернет-доступе всех жителей данных населённых пунктов, различных видов бизнеса и других направлений. Программой предусматривается подключение всех арктических районных центров Якутии к высокоскоростному Интернет-доступу, а также последующее сопряжение с наземными и подводными волоконно-оптическими линиями связи.

На федеральном уровне проект является приоритетным для Минцифры России, находится на контроле у Совета Федерации, а в сентябре текущего года лично Президент страны Владимир Путин отметил необходимость его реализации, тем самым, одобрив проект.

Оптика в Арктике

Как и в любом виде строительных работ, основанием для возведения надежного, качественного линейного объекта связи является детальная проработка проектной документации. В данном направлении ведется плотное сотрудничество с проектными институтами в области связи, имеющие соответствующий опыт работы в сложных условиях. Речь идет о предприятиях, которые успешно реализовали проекты по переходу оптического кабеля через реку Обь, строительство линий связи в Камчатском крае, Якутии и других регионах Дальнего Востока.

«Синергия Арктики» с инженерной точки зрения имеет достаточно много технологических вызовов, связанных с прокладкой линий связи в горной местности, на скальных грунтах, а также наличием водных преград. Базовым типом прокладки линий связи будет укладка оптического кабеля в грунт, это связано с большим коэффициентом надёжности данных линий при последующей эксплуатации. Технологически процесс будет производиться механизированными колоннами, в состав которых входит кабелеукладчики, тяговые лебедки, баровые грунторезы и др. При этом для ускорения процесса строительства планируется на одном участке линии использовать несколько колонн. Строительство линий преимущественно будет производиться вдоль существующих автомобильных магистралей, автозимников, а также просек линий электропередач. Здесь стоит отметить, что применяемый оптический кабель имеет стальное бронирование и способен выдержать колоссальные нагрузки от внешнего воздействия.

При непосредственном приходе оптического кабеля в населённый пункт будет монтироваться соответствующий узел связи, через который будет раздаваться интернет-доступ по распределительным линиям села или посёлка, а далее оптический сигнал будет направлен в следующий пункт с помощью специального усилительного оборудования. Это необходимо в связи с большими расстояниями между населёнными пунктами Якутии. Особенностью проекта является 100 % использование материалов и оборудования, произведённых на территории России.

Одной из приоритетных задач ставилось обеспечение высокой отказоустойчивости создаваемых линий связи. В этой связи, в целях совместного развития инфраструктуры связи Якутии, подписано соглашение о сотрудничестве с ФГУП «Морсвязьспутник» — оператором проекта трансарктической магистральной подводной оптоволоконной линии «Полярный экспресс». В рамках соглашения планируется организовать технологический стык в поселке Тикси между данной подводной ВОЛС и наземной ВОЛС «Синергия Арктики». Это обеспечит возможность взаимного резервирования и кратного увеличения надёжности связи. Таким образом, в случае возникновения аварийных ситуаций, населённые пункты будут всегда оставаться на связи.

Безлимитные тарифы и кратное снижение цены

Главной целью проекта является повышение доступности цифровых услуг в Арктике для жителей Якутии. Действительно, сейчас существует сильный разрыв между стоимостью безлимитного интернета с условной скоростью в 1 Мбит/с в арктической и центральной Якутии. Диспропорция колоссальная — более чем в 600 раз. Это обусловлено технической возможностью применения в Арктике только дорогостоящих спутниковых технологий, которые имеют в том числе ряд технических ограничений как по скорости доступа, так и времени отклика.

С приходом альтернативного вида связи по наземному пути стоимость услуг будет кратно снижена и приравнена к тарифам, распространённым в центральной Якутии, ну и, самое главное, будут сняты ограничения по скорости доступа в сеть Интернет и предоставлены широкие возможности по использованию различных цифровых сервисов.

Приход широких каналов связи дает возможность использование полной палитры цифровых сервисов со скоростями до 1 ГБит/с на одно домохозяйство.

Жиганск готов к подключению

Сегодня в соответствии с задачей, поставленной Главой Республики, работа по прокладке магистральной линий связи ведется в Жиганском районе. В селе Жиганск благодаря совместной работе «АрктикТелеком» и администрации района в сентябре текущего года успешно завершено строительство оптической распределительной сети доступа, которая позволит с приходом ВОЛС подключить каждое домохозяйство к интернету на скоростях до 1 Гбит/с. Таким образом, до конца года планируется подключить к ВОЛС сёла Баханай, Бестях, а также районный центр село Жиганск.

В целом, прокладка ВОЛС по маршруту «Кирово – Жиганск» охватит 1257 домохозяйств Жиганского района. Следующим этапом планируется строительство интернет-линии до поселка Батагай и села Батагай-Алыта, и таким образом, поэтапно, к высокоскоростному интернет-доступу будут подключены все районные центры арктической зоны Якутии в срок до конца 2026 года.