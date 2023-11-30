Власти Омской области намерены усовершенствовать практику работы с инвесторами, рассчитывая привлечь за пять лет порядка 1,3 трлн руб. инвестиций, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

"Мы создаем условия для привлечения в регион инвестиций, предоставляя льготы и поддержку инвесторам, улучшая инфраструктуру и законодательство. В ближайшие пять лет планируется привлечь в область порядка 1 трлн 300 млрд руб. инвестиций и создать 20 тыс. новых рабочих мест", - сказал глава региона в ходе своего обращения с бюджетным посланием к депутатам областного Законодательного собрания в четверг.

По его словам, для этого был внедрен региональный инвестиционный стандарт и переформатирована деятельность агентства развития и инвестиций.

"Ключевое отличие нового формата - наше агентство будет формировать уникальные инвестиционные предложения для бизнеса. Заработал инвестиционный комитет для обсуждения проектов и мер их поддержки в формате прямого диалога", - отметил при этом Хоценко.

Также со следующего года регион должен перейти к внедрению муниципального инвестиционного стандарта.

Губернатор добавил, что для реализации крупных проектов областные власти все чаще стали прибегать к использованию государственно-частного партнерства (ГЧП). В частности, в регионе действует ряд крупных концессий по созданию спортивной, образовательной и транспортной инфраструктур, реализуются проекты по переработке ТКО.

Он также сообщил, что в ближайшее время правительство региона рассчитывает привлечь частные инвестиции в ГЧП-проекты по возведению моста через Омь, строительству бассейна в городе Тара и физкультурно-оздоровительного комплекса в омском микрорайоне "Зеленая река".

"Должны появляться и новые инициативы, так как бюджетные возможности на стройки ограничены. Поэтому принято решение об участии Омской области в качестве пилотного региона в эксперименте с федеральным Центром государственно-частного партнерства", - отметил при этом Хоценко, поручая всем отраслевым органам власти принять активное участие в этом эксперименте.

По мнению губернатора, требует ускорения и развитие особой экономической зоны "Авангард", резидентами которой стали на текущий момент шесть организаций. Он сообщил, что в следующем году на территории ОЭЗ должно завершиться строительство первого завода - по выпуску металлоконструкций. Планируется также начало возведения крупного производства графитированных электродов.

"Но нам требуется больше территории и резидентов. Ставлю задачу в следующем году выйти на решение по расширению особой экономической зоны. При этом ее территория должна быть приближена к аэропорту "Омск-Федоровка", чтобы в перспективе сформировать сильный логистический хаб", - подчеркнул Хоценко, обращаясь к депутатам.

Он добавил, что в августе проект по строительству аэропорта "Омск-Федоровка" был поддержан президентом Владимиром Путиным.