На YouTube и подкаст-платформах вышли финальные эпизоды первого сезона ОКЛ Подкаста, совместного проекта НПП "Спецкабель" и Kabel.FM.

Впервые полные реальные испытания огнестойкой кабельной линии с комментариями и живая демонстрация всего процесса. Эпизоды обязательны к просмотру и прослушиванию для всех тех, кто хоть раз видел сертификаты на ОКЛ, сталкивался с ОКЛ в проектах или на реальных объектах. ОКЛ - это не просто комплекты кабеленесущих систем и кабеля с нужными сертификатами. Это целая философия, подкрепленная реальными испытаниями, исследованиями и опытом. Работа с ОКЛ на любом из этапов требует максимально ответственного подхода.

Вот так должно все прожигаться! Смотрите и слушайте пятый эпизод ОКЛ подкаста. Слушайте подкаст на kabel.fm и выбирайте ОКЛ Спецкаблайн от НПП "Спецкабель".

ОКЛ подкаст №5. Наконец-то прожиг! Реальные испытания ОКЛ Спецкаблайн!

«У нас тут не Европа. У нас более жесткий подход к ОКЛ» (с)

Таймкоды и темы эпизода:

00:00 - Интро и начало

01:00 - Давайте прожигать!

01:40 - Техника безопасности и журналы

02:40 - Официальный старт испытаний

03:20 - Эксперт ПОЖ-АУДИТ о том, как все проходит

06:52 - Что в составе ОКЛ? Для какого объекта испытание?

09:58 - Эксперимент или формальность? Ожидаемое время работоспособности.

11:39 - Сколько испытаний проводится в год? Печка отдыхает?

13:35 - А что там дымит?! Это кабель?!

14:46 - Похоже или нет на настоящий пожар?

16:03 - Бывают неудачные прожиги?

17:12 - 60 минут и больше не нужно...

18:00 - Сколько времени остывает печь? Про странности лабораторий

18:49 - Можно ли набить печь битком и испытать все сразу?

20:43 - Почему НПП "Спецкабель" все поставляет только сам?

21:05 - У нас жестче, чем у Европейцев!

22:07 - Пока вы слушали, могли успеть эвакуироваться!

ОКЛ подкаст №6. Нюансы сертификации и финал сезона. Сколько выдержало решение ОКЛ "Спецкаблайн"?

«Кто хочет спать спокойно, тот приобретает кабель НПП "Спецкабель"» (с)

Таймкоды и темы эпизода:

00:00 - Интро и начало

00:10 - Что здесь происходит? Где мы?

01:20 - Сколько реально надо времени? Почему раз в неделю. Монтаж и разбор ОКЛ в камере.

02:20 - Срок действия сертификата на ОКЛ

03:25 - 40 минут и все нормально!

03:40 - 870 градусов в печи!

04:05 - Про методики, стандарты и условия испытаний

05:00 - Нужен ли производить специальный кабель под ОКЛ?

06:45 - Чем пахнет, если кабель уже сгорел?

07:30 - Миллионы приходят и уходят, но главное семья...

07:44 - Уважающие себя заказчики и проектировщики думают о будущем и выбирают ОКЛ от НПП "Спецкабель".

07:12 - 60 минут и больше не нужно...

08:40 - Первая лампочка погасла! 45 минут прошло...

09:50 - А что будет там внутри, когда откроем печь?

10:18 - Про ответственность испытательного центра

13:40 - А если отозвали аккредитацию или сертификат?

15:05 - Пора заканчивать. 3 лампочки погасло!

16:00 - Почему заводы сертифицируются в разных центрах?

18:43 - 65 минут. Останавливаем испытания.

19:45 - Вы посмотрели или послушали ОКЛ подкаст. Что это все значит?

20:45 - Затравка нового сезона!

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