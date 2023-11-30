Впервые полные реальные испытания огнестойкой кабельной линии с комментариями и живая демонстрация всего процесса. Эпизоды обязательны к просмотру и прослушиванию для всех тех, кто хоть раз видел сертификаты на ОКЛ, сталкивался с ОКЛ в проектах или на реальных объектах. ОКЛ - это не просто комплекты кабеленесущих систем и кабеля с нужными сертификатами. Это целая философия, подкрепленная реальными испытаниями, исследованиями и опытом. Работа с ОКЛ на любом из этапов требует максимально ответственного подхода.
Вот так должно все прожигаться! Смотрите и слушайте пятый эпизод ОКЛ подкаста. Слушайте подкаст на kabel.fm и выбирайте ОКЛ Спецкаблайн от НПП "Спецкабель".
ОКЛ подкаст №5. Наконец-то прожиг! Реальные испытания ОКЛ Спецкаблайн!
«У нас тут не Европа. У нас более жесткий подход к ОКЛ» (с)
Таймкоды и темы эпизода:
00:00 - Интро и начало
01:00 - Давайте прожигать!
01:40 - Техника безопасности и журналы
02:40 - Официальный старт испытаний
03:20 - Эксперт ПОЖ-АУДИТ о том, как все проходит
06:52 - Что в составе ОКЛ? Для какого объекта испытание?
09:58 - Эксперимент или формальность? Ожидаемое время работоспособности.
11:39 - Сколько испытаний проводится в год? Печка отдыхает?
13:35 - А что там дымит?! Это кабель?!
14:46 - Похоже или нет на настоящий пожар?
16:03 - Бывают неудачные прожиги?
17:12 - 60 минут и больше не нужно...
18:00 - Сколько времени остывает печь? Про странности лабораторий
18:49 - Можно ли набить печь битком и испытать все сразу?
20:43 - Почему НПП "Спецкабель" все поставляет только сам?
21:05 - У нас жестче, чем у Европейцев!
22:07 - Пока вы слушали, могли успеть эвакуироваться!
ОКЛ подкаст №6. Нюансы сертификации и финал сезона. Сколько выдержало решение ОКЛ "Спецкаблайн"?
«Кто хочет спать спокойно, тот приобретает кабель НПП "Спецкабель"» (с)
Таймкоды и темы эпизода:
00:00 - Интро и начало
00:10 - Что здесь происходит? Где мы?
01:20 - Сколько реально надо времени? Почему раз в неделю. Монтаж и разбор ОКЛ в камере.
02:20 - Срок действия сертификата на ОКЛ
03:25 - 40 минут и все нормально!
03:40 - 870 градусов в печи!
04:05 - Про методики, стандарты и условия испытаний
05:00 - Нужен ли производить специальный кабель под ОКЛ?
06:45 - Чем пахнет, если кабель уже сгорел?
07:30 - Миллионы приходят и уходят, но главное семья...
07:44 - Уважающие себя заказчики и проектировщики думают о будущем и выбирают ОКЛ от НПП "Спецкабель".
07:12 - 60 минут и больше не нужно...
08:40 - Первая лампочка погасла! 45 минут прошло...
09:50 - А что будет там внутри, когда откроем печь?
10:18 - Про ответственность испытательного центра
13:40 - А если отозвали аккредитацию или сертификат?
15:05 - Пора заканчивать. 3 лампочки погасло!
16:00 - Почему заводы сертифицируются в разных центрах?
18:43 - 65 минут. Останавливаем испытания.
19:45 - Вы посмотрели или послушали ОКЛ подкаст. Что это все значит?
20:45 - Затравка нового сезона!
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