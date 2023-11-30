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Реальные испытания огнестойкой кабельной линии. Финал сезона ОКЛ Подкаста с НПП "Спецкабель" и Kabel.FM

30 ноября 2023, 12:37 483 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: RusCable.Ru
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На YouTube и подкаст-платформах вышли финальные эпизоды первого сезона ОКЛ Подкаста, совместного проекта НПП "Спецкабель" и Kabel.FM.

Впервые полные реальные испытания огнестойкой кабельной линии с комментариями и живая демонстрация всего процесса. Эпизоды обязательны к просмотру и прослушиванию для всех тех, кто хоть раз видел сертификаты на ОКЛ, сталкивался с ОКЛ в проектах или на реальных объектах. ОКЛ - это не просто комплекты кабеленесущих систем и кабеля с нужными сертификатами. Это целая философия, подкрепленная реальными испытаниями, исследованиями и опытом. Работа с ОКЛ на любом из этапов требует максимально ответственного подхода.

Вот так должно все прожигаться! Смотрите и слушайте пятый эпизод ОКЛ подкаста. Слушайте подкаст на kabel.fm и выбирайте ОКЛ Спецкаблайн от НПП "Спецкабель".

ОКЛ подкаст №5. Наконец-то прожиг! Реальные испытания ОКЛ Спецкаблайн! 

«У нас тут не Европа. У нас более жесткий подход к ОКЛ» (с)

Таймкоды и темы эпизода:

  • 00:00 - Интро и начало
  • 01:00 - Давайте прожигать!
  • 01:40 - Техника безопасности и журналы
  • 02:40 - Официальный старт испытаний
  • 03:20 - Эксперт ПОЖ-АУДИТ о том, как все проходит
  • 06:52 - Что в составе ОКЛ? Для какого объекта испытание?
  • 09:58 - Эксперимент или формальность? Ожидаемое время работоспособности.
  • 11:39 - Сколько испытаний проводится в год? Печка отдыхает?
  • 13:35 - А что там дымит?! Это кабель?!
  • 14:46 - Похоже или нет на настоящий пожар?
  • 16:03 - Бывают неудачные прожиги?
  • 17:12 - 60 минут и больше не нужно...
  • 18:00 - Сколько времени остывает печь? Про странности лабораторий
  • 18:49 - Можно ли набить печь битком и испытать все сразу?
  • 20:43 - Почему НПП "Спецкабель" все поставляет только сам?
  • 21:05 - У нас жестче, чем у Европейцев!
  • 22:07 - Пока вы слушали, могли успеть эвакуироваться!

ОКЛ подкаст №6. Нюансы сертификации и финал сезона. Сколько выдержало решение ОКЛ "Спецкаблайн"?

«Кто хочет спать спокойно, тот приобретает кабель НПП "Спецкабель"» (с)

Таймкоды и темы эпизода:

  • 00:00 - Интро и начало
  • 00:10 - Что здесь происходит? Где мы?
  • 01:20 - Сколько реально надо времени? Почему раз в неделю. Монтаж и разбор ОКЛ в камере.
  • 02:20 - Срок действия сертификата на ОКЛ
  • 03:25 - 40 минут и все нормально!
  • 03:40 - 870 градусов в печи!
  • 04:05 - Про методики, стандарты и условия испытаний
  • 05:00 - Нужен ли производить специальный кабель под ОКЛ?
  • 06:45 - Чем пахнет, если кабель уже сгорел?
  • 07:30 - Миллионы приходят и уходят, но главное семья...
  • 07:44 - Уважающие себя заказчики и проектировщики думают о будущем и выбирают ОКЛ от НПП "Спецкабель".
  • 07:12 - 60 минут и больше не нужно...
  • 08:40 - Первая лампочка погасла! 45 минут прошло...
  • 09:50 - А что будет там внутри, когда откроем печь?
  • 10:18 - Про ответственность испытательного центра
  • 13:40 - А если отозвали аккредитацию или сертификат?
  • 15:05 - Пора заканчивать. 3 лампочки погасло!
  • 16:00 - Почему заводы сертифицируются в разных центрах?
  • 18:43 - 65 минут. Останавливаем испытания.
  • 19:45 - Вы посмотрели или послушали ОКЛ подкаст. Что это все значит?
  • 20:45 - Затравка нового сезона!

Слушайте все эпизоды на Яндекс.Музыке и других стриминг платформах! Будем рады Вашим оценкам!

 

Спасибо всем тем, кто следит за проектом и темой ОКЛ. Приглашаем высказать свое мнение на Форуме RusCable.Ru в ветке проекта ОКЛ Подкаст!

Обсуждают на форуме (19)
Метки: ОКЛ, СПЕЦКАБЕЛЬ, ПОДКАСТ, ИСПЫТАНИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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