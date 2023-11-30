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В Химках приступили к новому этапу реконструкции железнодорожной станции

30 ноября 2023, 16:45 301 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Официальный сайт ГО Химки
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Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

В Химках в рамках масштабной реконструкции одноименной железнодорожной станции демонтировали 30 торговых павильонов, которые не соответствовали архитектурному облику города. До 2026 года ж/д станцию обновят и приведут к единым стандартам МЦД-3, что позволит повысить качество обслуживания пассажиров. Вместо старых торговых павильонов появится новая инфраструктура: конкорсы - современные переходы с эскалаторами, платформы и кассовые зоны. Также будет обеспечена безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями.  

«В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва мы приводим в городском округе Химки торговые объекты в соответствующий вид и те объекты, которые уже всё отработали, изжили, мы их демонтируем, сносим и дальше будем рассматривать вопрос о размещении более современных, более качественных и доступных объектов торговых территорий», – отметил заместитель главы администрации городского округа Химки Игорь Панчук.  

Напомним, до конца 2026 года на пяти химкинских железнодорожных станциях МЦД-3  – «Левобережная», «Химки», «Подрезково», «Сходня» и «Фирсановская» - проведут реконструкцию.

Кроме того, в рамках строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва - Санкт-Петербург" через Химки проложат два дополнительных железнодорожных пути - №5 и №6. Проект позволит сократить время в пути из столицы до Санкт-Петербурга до 2,5 часов. Общая протяженность дороги составит 679 километров, из которых 15 пройдут через Химки.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 

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