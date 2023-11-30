В Химках в рамках масштабной реконструкции одноименной железнодорожной станции демонтировали 30 торговых павильонов, которые не соответствовали архитектурному облику города. До 2026 года ж/д станцию обновят и приведут к единым стандартам МЦД-3, что позволит повысить качество обслуживания пассажиров. Вместо старых торговых павильонов появится новая инфраструктура: конкорсы - современные переходы с эскалаторами, платформы и кассовые зоны. Также будет обеспечена безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями.

«В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва мы приводим в городском округе Химки торговые объекты в соответствующий вид и те объекты, которые уже всё отработали, изжили, мы их демонтируем, сносим и дальше будем рассматривать вопрос о размещении более современных, более качественных и доступных объектов торговых территорий», – отметил заместитель главы администрации городского округа Химки Игорь Панчук.

Напомним, до конца 2026 года на пяти химкинских железнодорожных станциях МЦД-3 – «Левобережная», «Химки», «Подрезково», «Сходня» и «Фирсановская» - проведут реконструкцию.

Кроме того, в рамках строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва - Санкт-Петербург" через Химки проложат два дополнительных железнодорожных пути - №5 и №6. Проект позволит сократить время в пути из столицы до Санкт-Петербурга до 2,5 часов. Общая протяженность дороги составит 679 километров, из которых 15 пройдут через Химки.