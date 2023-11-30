Движение по Красному мосту через Оку в историческом центре Орла возобновили после реконструкции, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Мосты играют важную роль в городском транспортном потоке, они соединяют районы города и делают передвижение жителей удобнее. Красный мост – это одно из самых узнаваемых инженерных сооружений Орла. Он соединяет улицы Гостиную на левом берегу и Московскую на правом. За счёт расширения проезжей части и тротуаров повысится комфорт и безопасность передвижения для автомобилистов и пешеходов. Кроме того, восстановлено движение общественного транспорта – трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов», – сказал Марат Хуснуллин.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что крупный инфраструктурный проект удалось успешно реализовать при поддержке федерального центра.

«Главная транспортная артерия областной столицы получает новую жизнь. Мост стал шире, заменены или усовершенствованы его основные конструкции. Благоустроена прилегающая территория. Особое внимание уделено вопросам безопасности дорожного движения. Заменены трамвайные пути, контактная сеть для электротранспорта. Спасибо всем, кто вложил свой труд, знания, опыт в его реконструкцию», – сказал Андрей Клычков.

На мосту реконструировали железобетонные опоры, заменили монолитную плиту проезжей части и центральный металлический пролёт общей массой более 600 т. Общую ширину моста увеличили почти на 5 м – до 23,5 м, тротуары для пешеходов также стали шире – их увеличили с 1,9 до 2,25 м. Смонтировали светодиодные фонари в историческом облике. Также в рамках реконструкции под мостом соединили пешеходные части набережной.