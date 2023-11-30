В Саратове продолжается строительство железнодорожного обхода, в ходе которого планируется вынести грузовой железнодорожный транспорт за пределы города, а в городе оставить движение только для пассажирских поездов. Об этом в Telegram-канале сообщают сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина.



Известно, что на указанные цели предусмотрено 25 миллиардов рублей в следующем году. Завершить проект должны в 2025 году. Также приняты решения по реконструкции здания саратовского вокзала, завершить которую планируется до 2026 года.



Напомним, в 2022 году на тот момент врио губернатора Роман Бусаргин встретился с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. Стороны обсудили строительство западного железнодорожного обхода Саратова. Тогда стало известно, что будут построены 9 переездов и 5 мостов. Изначально предполагалось завершить строительство в 2027 году, но срок планируется перенести на 2025 год.



Летом 2023 года стало известно о скорой реконструкции железнодорожного вокзала в Саратове. Проектом предусмотрены следующие этапы реконструкции: начало реконструкции здания вокзала дальнего следования; реконструкция пешеходного тоннеля; реконструкция грузового тоннеля; строительство пешеходного моста. Предполагалось расселение и снос расположенных жилых домов.