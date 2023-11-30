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Названы сроки строительства железнодорожного обхода Саратова и реконструкции вокзала

30 ноября 2023, 15:00 330 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: om-saratov.ru
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Фото - пресс-служба губернатора Саратовской области

Фото - пресс-служба губернатора Саратовской области

В Саратове продолжается строительство железнодорожного обхода, в ходе которого планируется вынести грузовой железнодорожный транспорт за пределы города, а в городе оставить движение только для пассажирских поездов. Об этом в Telegram-канале сообщают сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Известно, что на указанные цели предусмотрено 25 миллиардов рублей в следующем году. Завершить проект должны в 2025 году. Также приняты решения по реконструкции здания саратовского вокзала, завершить которую планируется до 2026 года.

Напомним, в 2022 году на тот момент врио губернатора Роман Бусаргин встретился с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. Стороны обсудили строительство западного железнодорожного обхода Саратова. Тогда стало известно, что будут построены 9 переездов и 5 мостов. Изначально предполагалось завершить строительство в 2027 году, но срок планируется перенести на 2025 год.

Летом 2023 года стало известно о скорой реконструкции железнодорожного вокзала в Саратове. Проектом предусмотрены следующие этапы реконструкции: начало реконструкции здания вокзала дальнего следования; реконструкция пешеходного тоннеля; реконструкция грузового тоннеля; строительство пешеходного моста. Предполагалось расселение и снос расположенных жилых домов.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 

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