Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство II этапа трамвайной линии "Станция метро "Купчино" — пос. Шушары — микрорайон Славянка", сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"Речь идет о строительстве участка от трамвайного депо (в Шушарах — ИФ) до жилого района Славянка", — уточняется в сообщении.

В рамках реализации II этапа предусмотрено строительство трамвайной линии протяженностью 10,5 км, двух путепроводов и двух мостов через реки Кузьминку и Славянку.

"На сегодняшний день в полном объеме развернуты работы по строительству первого этапа трамвайной линии до поселка Шушары, включая комплекс зданий депо. Нарастающими темпами идет сооружение свайных оснований для возведения опор будущих путепроводов и моста через реку Волковку, переустраиваются инженерные сети", — добавляет пресс-служба.

Как сообщала пресс-служба концессионера проекта — ООО "БалтНедвижСервис" (принадлежит группе "АБЗ-1" и Газпромбанку), согласно проекту, планируется возведение 7 искусственных сооружений, в том числе моста над КАД. Проект также включает 21 км трамвайных путей, отдельное депо с моечным комплексом и ремонтной зоной. Кроме того, предполагается строительство трамвайного вокзала — крытого павильона с раздельными зонами посадки и высадки пассажиров, пандусами для маломобильных групп населения и турникетным контролем.

Общий объем капитальных затрат на строительство трамвайной линии "Славянка" в Петербурге составит порядка 51 млрд рублей.

Концессионное соглашение между Петербургом и ООО "БалтНедвижСервис" по созданию и эксплуатации трамвайной линии "Славянка" было подписано в 2019 году и рассчитано на 30 лет. Подготовительные работы на строительной площадке объекта стартовали в августе 2022 года.

В июле 2023 года губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что строительство скоростной трамвайной линии планируется завершить в 2027 году. В конце ноября заместитель гендиректора "Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга" Андрей Шаньгин заявил, что движение на участке от станции метро "Купчино" до поселка Шушары может быть открыто в 2026 году.