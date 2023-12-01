ЮАР построит солнечный парк на 1 ГВт

Южноафриканская Eskom одобрила проект солнечной электростанции мощностью чуть более 1 гигаватт (ГВт), разработанной немецкой Soventix, специализирующейся на инженерных решениях в области возобновляемой энергетики. Проект будет реализован в городе Де-АР Северо-Капской провинции, расположенной в западной части страны.

Проект будет состоять из трех очередей мощностью 342 мегаватт (МВт) каждая. Строительством первой очереди займется южноафриканская Solar Africa, а второй и третьей – Soventix. Солнечные панели будут оснащены одноосными трекерами, которые позволяют менять угол наклона ячеек в зависимости от времени суток. Это повысит эффективность использования солнечной энергии, на долю которой в прошлом году в ЮАР приходилось 2,9% электрогенерации.

ЮАР входит в первую десятку стран по добыче угля. В 2022 г. его производство достигло в стране 225,9 млн тонн. Три четверти эти объемов идут на внутренний рынок ЮАР. Уголь остается основным источником электроэнергии страны. Его доля которого в структуре выработки в 2022 г. составила 84,6%. Темпы ввода угольных теплоэлектростанций (ТЭС) в ЮАР в последние два десятилетия существенно опережали темпы вывода отработанных энергоблоков. По данным Global Energy Monitor, в ЮАР в период с 2000 по первую половину 2023 г. было подключено к сети 9,4 ГВт угольных ТЭС, тогда как отключено – лишь 1,2 ГВт.

Помимо угля, ЮАР использует для энергоснабжения мазутные ТЭС, доля которых в структуре генерации в 2022 г. достигла 1,6%.

Ключевым низкоуглеродным источником электроэнергии для ЮАР остаются атомные реакторы, на долю которых в 2022 г. приходилось 4,7% выработки. По данным МАГАТЭ, в стране действуют два реактора (АЭС Коберг) общей «чистой» мощностью 1,85 ГВт, которые были подключены к сети в 1984-1985 гг. К числу низкоуглеродных источников также относятся четыре вида ВИЭ – гидроэлектростанции, солнечные и ветровые генераторы, а также установки на биомассе, общая мощность которых по итогам 2022 г. достигла 10,3 ГВт, а общая доля в структуре генерации – 9,1%.

Сравнительно низкая роль низкоуглеродных источников во многом объясняет тот факт, почему ЮАР отстает от других стран БРИКС по уровню выбросов в электроэнергетике. Если в ЮАР в 2022 г. производилось в среднем 708 граммов CO2-эквивалента парников выбросов, то в Индии и Китае – 633 и 534 грамма CO2-эквивалента соответственно, а в России – 364 грамма CO2-эквивалента. Лидером же по этому показателю является Бразилия, где доля низкоуглеродных источников в структуре электрогенерации в прошлом году достигла 89%, а удельный объем парниковых выбросов составил 102 грамма CO2-эквивалента на кВт*ч.