В рамках цифровизации ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») модернизирует систему сбора, передачи и обработки телеметрической информации. Из 260 подстанций 110 кВ и 335 подстанций 35 кВ, находящихся в собственности или в аренде компании, телемеханизированы все энергообъекты 110 кВ и 331 энергообъект 35 кВ. Работы ведутся в рамках программы СОТИ АССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой филиала АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ) и СОТИ ООО «Башкирэнерго» (аналогичная программа обмена технологической информацией с диспетчерскими пунктами самого предприятия).

В 2023 году в программу модернизации СОТИ ООО «Башкирэнерго» вошли работы на 16 подстанциях 35-110 кВ в девяти из десяти территориально-производственных отделений компании: Уфимских городских, Центральных, Белорецких, Сибайских, Кумертауских, Белебеевских, Октябрьских, Нефтекамских и Северо-Восточных. Там провели замену измерительных преобразователей, шкафов телемеханики, реконструировали каналы связи с центрами управления сетями ПО ООО «Башкирэнерго». Ячейки телемеханики и связи были установлены на подстанциях 110 кВ «Туркменово» (Сибайские электросети), «Ургала» (Северо-Восточные электросети) и «Нордовка» (Кумертауские электросети).

По программе СОТИ АССО на подстанции 110 кВ «Городская», которая находится в Кумертауских электрических сетях, провели аналогичные работы, а также ввели в эксплуатацию два независимых канала связи до Башкирского РДУ. Проектно-изыскательские работы по предстоящей телемеханизации были проведены в Сибайских электрических сетях на ПС 110 кВ «Баймак».

Реализация проектов позволяет обеспечивать разработку и ведение режимов работы сетей и энергосистемы в заданных условиях энергоснабжения потребителей, поддерживать устойчивость и экономичность работы энергосистемы при соблюдении режимов потребления, предотвращать и ликвидировать технологические нарушения при передаче и распределении электрической энергии. В результате существенно повышается экономичность и надежность работы электроустановок, снижается недоотпуск электроэнергии за счет получения оперативной информации о состоянии оборудования и многое другое.

На снимке: работы по телемеханизации на подстанции 35 кВ «Чишмы-Районная» в Центральных электрических сетях ООО «Башкирэнерго».