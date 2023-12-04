Правительством принимаются меры по повышению прозрачности строительства объектов в рамках государственных программ и национальных проектов. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое даёт возможность осуществлять мониторинг хода возведения объектов с федеральным финансированием в режиме реального времени. Эта мера позволит улучшить результаты по вводу социально значимых объектов и граждане смогут быстрее ими пользоваться, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В настоящее время Правительством ведётся работа по созданию системы мониторинга за объектами, строящимися за счёт средств федерального бюджета, в режиме реального времени. Она позволит выявлять риски и своевременно принимать управленческие решения при строительстве социально значимых объектов. Система обеспечит прозрачность выполнения всех строительных процессов и ещё больше повысит их качество, а также позволит сократить количество незавершённых объектов. Порядок проведения такого мониторинга будет утверждён Правительственной комиссией по региональному развитию, его запуск планируется с 1 января 2024 года», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, для мониторинга выбрано девять обязательных контрольных точек: получение положительного заключения госэкспертизы, предоставление земельного участка заказчику, получение разрешения на строительство, заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта, установка технологического оборудования, подключение объекта к инженерным сетям, получение заключения органа государственного строительного надзора и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, регистрация прав на него.

Информация о фактическом достижении контрольных точек должна быть предоставлена в ГИИС «Электронный бюджет».

Апробация мониторинга проведена в пилотном режиме на примере ряда строящихся федеральных и региональных объектов. Также ведётся подготовка необходимого информационно-технического обеспечения.