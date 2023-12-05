Ачинский глиноземный комбинат (АГК), входящий в РУСАЛ (член Алюминиевой Ассоциации и Ассоциации "Электрокабель"), приступил к выпуску высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия марки VOGA для использования в качестве антипирена в кабельной изоляции и других полимерных материалах.

Что такое VOGA?

VOGA представляет собой белый порошок со средним размером частиц 2-3 мкм. Однако гибкость технологии позволяет получать продукт с показателем D50 до 15мкм с сохранением мономодального распределения частиц в узком диапазоне. Благодаря своим свойствам материал при нагревании выделяет влагу и гасит возгорание, а также подавляет выделение токсичного дыма, что делает его наиболее эффективным безгалогенным минеральным антипиреном и наполнителем для снижения пожарной опасности полимерных композиций. Округлая форма частиц и их узкое распределение по размеру с возможностью точной регулировки позволяет достичь высоких показателей технологичности.

В качестве антипирена гидроксид алюминия более предпочтителен, чем гидроксид магния благодаря своим специфическим свойствам и выделению воды в большем количестве при термическом разложении. Он широко используется в производстве безгалогенных и галогенсодержащих полимерных компаундов для негорючей кабельной продукции. Сегодня вопросы пожарной безопасности становятся все более актуальны, особенно в связи с ростом числа пожаров на крупных объектах. Важной задачей является повышение параметров пожарной безопасности электрических кабелей, строительных материалов, используемых для отделки и др.

В России и в мире

Существующие мировые технологии получения таких продуктов основаны на применении специально модифицированного процесса Байера, и используют в качестве сырья металлургические сорта гидрата, что влечет за собой высокие издержки. В отечественной промышленности все изменилось в 2022 году, когда на площадке АГК было запущено производство VOGA. Собственная технология и неограниченность в сырье позволили заводу обеспечить потребности заказчиков-производителей безгалогенных и ПВХ кабельных компаундов. Кроме того, производство VOGA является высокоэкологичным. Отсутствуют выбросы в окружающую среду отработанных растворов промывных вод, которые возвращаются в технологический цикл глиноземного производства.

Электрические кабели с изоляцией, наполненной антипиренным гидроксидом алюминия, обязательны или рекомендуются для использования в областях, где предъявляются самые жесткие требования к пожарной безопасности: в критически важных отраслях промышленности, авиа- и судостроении, на общественном транспорте, в зданиях и сооружениях с массовым присутствием людей, в том числе в школах, больницах, детских домах и домах престарелых, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и др.