В Москве начали выпускать новую модель газоанализатора

Столичный производитель газоаналитического оборудования «Промприбор-Р» наладил серийный выпуск компактного моногазового устройства для работы в труднодоступных местах и ограниченных пространствах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Оборудование компании позволяет контролировать наличие взрывоопасных и токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон. Это предупреждает возникновение аварийных ситуаций и несчастных случаев на опасных производственных предприятиях и объектах коммунального хозяйства.

«Новой моделью моногазового газоанализатора «Альфа-1» будут обеспечивать сотрудников опасных производственных объектов, пожарно-спасательных и коммунальных служб. Благодаря компактности и малой массе он может эффективно применяться в ограниченных пространствах и труднодоступных местах. Кроме того, ударопрочный и пылевлагозащищенный корпус позволяет эксплуатировать устройство в сложных условиях. В ближайшее время планируется выпустить не менее двух тысяч таких датчиков», – отметил Владислав Овчинский.

Газоанализатор способен работать непрерывно до 20 часов. По своим техническим характеристикам он не уступает зарубежным аналогам и состоит полностью из отечественных комплектующих. Сейчас устройство проходит опытную эксплуатацию у основных партнеров производителя.

«Прибор создан в ответ на запросы наших потребителей. Только за 2022 год мы получили свыше 50 заявок от крупнейших промышленных предприятий, коммунальных служб и строительных компаний на разработку надежного компактного прибора, который легко поместится в карман», – отметил генеральный директор компании Иван Лебедев.

Москва – город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных компаний. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, для них разработан ряд антикризисных инструментов.

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