Делегация Правительства РФ во главе с заместителем Председателя Правительства Дмитрием Григоренко проинспектировала ход работ по модернизации городского электротранспорта в Нижнем Новгороде. В составе делегации участие в мероприятиях принял директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Сергей Семенов.

В 2023 году в областном центре запланирована реконструкция 33 км трамвайных путей. На сегодняшний день верхнее строение пути выполнено на участке 17,9 км, рельсошпальная решетка уложена на протяженности 26,2 км, из них 7,3 км рельс смонтированы на монолитной плите. Контактно-кабельная сеть смонтирована на протяжении более 10 км. Всего до 2026 года модернизируют не менее 149 км трамвайных путей, реконструируют три депо, а также построят и реконструируют 15 тяговых подстанций.

«Нижегородская область – лидер по объемам поставок модернизированного подвижного состава и масштабам строительства. Регион активно участвует в федеральной программе: не только обновляет транспортный парк, но и запускает новые маршруты там, где раньше городской электротранспорт не был доступен. Мы со своей стороны поддерживаем инициативные и амбициозные регионы», – отметил Дмитрий Григоренко.

В рамках программы планируется масштабное обновление подвижного состава. В Нижегородскую область до конца 2024 года будет поставлено 170 односекционных трамваев, 29 из них – до конца текущего года. Также в этом году парк городского электротранспорта пополнят 90 электробусов, а в 2024 году на городские маршруты выйдут еще 30 машин. Для обеспечения работы обновленной инфраструктуры программой предусмотрена установка 53 зарядных станций, все они уже смонтированы и подключены.

Комплексную работу транспортной сети города обеспечивает цифровая платформа по управлению общественным транспортом, которая позволяет контролировать весь процесс перевозки, в том числе информировать пассажиров об актуальном расписании и маршруте общественного транспорта через мобильное приложение, отслеживать пассажиропоток в режиме реального времени.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обновление подвижного состава и инфраструктуры городского электротранспорта – один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

В 2023 году Правительством Российской Федерации и Министерством транспорта запущена Программа Комплексного развития городского электрического транспорта. Проект одновременно реализуется в 10 регионах: Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Краснодарском, Красноярском и Пермском краях. Данные субъекты РФ получат более 85 млрд рублей из средств федерального бюджета, при этом более 36 млрд планируется освоить в 2023 году. Общая стоимость программы, реализуемой с применением механизма концессии, составит более 250 млрд рублей. Субсидирование осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также проект финансируется из региональных бюджетов, частных инвестиций и кредитов ВЭБ.РФ.

Всего до 2028 года предусмотрены модернизация и создание более 620 км трамвайных путей, 97 тяговых подстанций и 11 депо, установка 107 зарядных станций, а также поставка 647 трамваев и 286 электробусов. Во всех регионах, в которых реализуется программа, ФАУ «РОСДОРНИИ» обеспечивает контроль качества работ по обновлению инфраструктуры.