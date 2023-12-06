НИУ "МЭИ" и "Эйч Энерджи" подписали соглашение о сотрудничестве

6 декабря 2023 года Национальный исследовательский университет «МЭИ» и ООО «Эйч Энерджи» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сотрудники компании примут участие в обучении студентов, а молодые специалисты получат практические навыки и новые возможности для успешного старта карьеры.

В рамках сотрудничества НИУ «МЭИ» и «Эйч Энерджи» планируют совместное развитие в сферах научных исследований и подготовки кадров.

«В современных реалиях необходимо всестороннее развитие взаимодействий с ведущими представителями энергетической отрасти. Благодаря сотрудничеству с компанией «Эйч Энерджи» студенты НИУ «МЭИ» смогут напрямую взаимодействовать с одним из своих будущих работодателей в рамках совместной научно-исследовательской и практической деятельности», — отметил Николай Рогалев, ректор НИУ «МЭИ».

В первую очередь соглашение предполагает организацию практик и поддержку образовательных программ, реализуемых кафедрами «Электромеханики, электрических и электронных аппаратов» и «Техники и электрофизики высоких напряжений» НИУ «МЭИ», а также повышение квалификации персонала, выполнение научно-исследовательских работ в области высоковольтных электрических аппаратов.

На данный момент ООО «Эйч Энерджи» является ведущим производителем энергетического оборудования, в частности высоковольтной коммутационной аппаратуры, измерительных трансформаторов, конденсаторных батарей, и систем связи в энергетике.