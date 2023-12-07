Николай Шульгинов провёл выездное совещание по вопросу предстоящего ввода в эксплуатацию ПГУ-ТЭС Ударная с участием представителей АО «СО ЕЭС», ООО «ВО «Технопромэкспорт», Госкорпорации «Ростех».

Министр отметил большую проделанную работу и обратил внимание на важность ввода электростанции в эксплуатацию в сложившейся режимно-балансовой ситуации.

«Это критически важный генерирующий объект для энергосистемы юга», – сказал глава энергетического ведомства, добавив, что возникает энергодефицит, поскольку подключаются новые потребители и развиваются новые субъекты Российской Федерации.

Помимо вопроса завершения строительства, участники совещания обсудили важность импортозамещения в отечественном энергомашиностроении. По словам Николая Шульгинова, ввод в эксплуатацию ПГУ-ТЭС Ударная также поспособствует выводу российской турбины ГТД-110М в серийное производство.

Участники совещания также обсудили решения, позволяющие заместить использование импортного программного обеспечения в управлении энергетическим оборудованием и планы по строительству новых генерирующих мощностей на юге России.