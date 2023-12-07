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Николай Шульгинов провёл совещание о ходе строительства ПГУ-ТЭС Ударная

7 декабря 2023, 16:30 140 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
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Николай Шульгинов провёл выездное совещание по вопросу предстоящего ввода в эксплуатацию ПГУ-ТЭС Ударная с участием представителей АО «СО ЕЭС», ООО «ВО «Технопромэкспорт», Госкорпорации «Ростех». 

Министр отметил большую проделанную работу и обратил внимание на важность ввода электростанции в эксплуатацию в сложившейся режимно-балансовой ситуации.

«Это критически важный генерирующий объект для энергосистемы юга», – сказал глава энергетического ведомства, добавив, что возникает энергодефицит, поскольку подключаются новые потребители и развиваются новые субъекты Российской Федерации. 

Помимо вопроса завершения строительства, участники совещания обсудили важность импортозамещения в отечественном энергомашиностроении. По словам Николая Шульгинова, ввод в эксплуатацию ПГУ-ТЭС Ударная также поспособствует выводу российской турбины ГТД-110М в серийное производство. 

Участники совещания также обсудили решения, позволяющие заместить использование импортного программного обеспечения в управлении энергетическим оборудованием и планы по строительству новых генерирующих мощностей на юге России.

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Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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