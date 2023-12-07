Правительство по поручению Президента запускает новую кредитную программу для реализации проектов, способствующих достижению технологического суверенитета. Постановление об этом подписано.

Документ вводит понятие «технологический кредит» и утверждает правила предоставления поручительств по таким кредитам. Их размер составит от 10% до 50% от суммы основного долга. Поручительства будет предоставлять корпорация развития «ВЭБ.РФ», их совокупный объём составит до 200 млрд рублей.

На поручительства по технологическим кредитам смогут претендовать инвесторы с проектами общей стоимостью от 1 млрд до 20 млрд рублей. Доля собственных средств заёмщика должна быть не менее 20%. Срок займа будет составлять от 3 до 15 лет.

«Новый инструмент поможет открыть больше перспективных промышленных производств», – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 7 декабря.

В апреле 2023 года кабмин утвердил приоритетные направления проектов, реализация которых будет способствовать достижению технологического суверенитета.

Работа будет вестись по 13 направлениям: авиационная промышленность, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, медицинская промышленность, нефтегазовое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, специализированное машиностроение, станкоинструментальная промышленность, судостроение, фармацевтика, химическая промышленность, электроника и энергетика.

Так, например, в сфере авиапрома будут реализовываться проекты по созданию гражданских и грузовых самолётов, беспилотников, космических аппаратов и спутников. В сфере медицинской промышленности приоритетом признано создание кардиостимуляторов, протезов, хирургических инструментов, аппаратов ИВЛ и другой техники. В сфере сельхозмашиностроения – выпуск отечественных комбайнов, тракторов и комплектующих к ним.

К приоритетным направлениям отнесены отрасли, где уровень локализации производства сейчас составляет менее 50%. Кроме того, туда включены отраслевые направления, которые являются критическими для обеспечения технологического суверенитета.

Подписанное постановление – часть работы по исполнению поручений Президента, которые он дал по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума, прошедшего в июне 2023 года.