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РНКБ предоставил финансирование Крымской железной дороге на 2 млрд рублей

8 декабря 2023, 17:15 168 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба КЖД

Фото: © Пресс-служба КЖД

Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) открыл для ФГУП "Крымская железная дорога" кредитный лимит на сумму два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Средства предоставлены до 2025 года на пополнение оборотных средств.

"Мы рассчитываем, что кредитные средства обеспечат бесперебойную деятельность и развитие Крымской железной дороги", - сказал старший вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Основная деятельность Федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога" - обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах.

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА, КЖД, КРЫМ
Отрасль: Транспорт 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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