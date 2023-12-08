Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) открыл для ФГУП "Крымская железная дорога" кредитный лимит на сумму два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Средства предоставлены до 2025 года на пополнение оборотных средств.

"Мы рассчитываем, что кредитные средства обеспечат бесперебойную деятельность и развитие Крымской железной дороги", - сказал старший вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Основная деятельность Федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога" - обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах.