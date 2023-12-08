Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) открыл для ФГУП "Крымская железная дорога" кредитный лимит на сумму два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Средства предоставлены до 2025 года на пополнение оборотных средств.
"Мы рассчитываем, что кредитные средства обеспечат бесперебойную деятельность и развитие Крымской железной дороги", - сказал старший вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.
Основная деятельность Федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога" - обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах.
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