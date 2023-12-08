Новую государственную программу Краснодарского края "Развитие транспорта" со сроком реализации до 2030 года утвердили депутаты законодательного собрания региона. В ближайшие три года на ее реализацию направят более 13 млрд рублей, в частности за счет нее в Краснодаре для решения проблемы пробок будут строить новые трамвайные ветки.

"Речь идет о программе "Развитие транспорта" со сроком реализации в 2024-2030 годах. Предлагается установить объем финансирования новой программы на 2024-2026 годы в размере более 13 млрд рублей. Почти 7,8 млрд рублей будут направлены на финансирование программных мероприятий в 2024 году. В Краснодаре, в том числе предусмотрено развитие сети трамвайных веток, приобретение новых трамвайных вагонов. Только в следующем году запланировано строительство трамвайных веток протяженностью более 14 км и приобретение 50 вагонов", - сообщает на официальном сайте пресс-служба заксобрания по итогам сессии.

В январе 2024 года начнутся подготовительные работы на площадке в Краснодаре, где планируется строительство новой трамвайной ветки от Западного трамвайного депо до микрорайона "Немецкая деревня", сообщается в Telegram-канале проекта по модернизации трамвайной сети "Новый трамвай Краснодара".

"В крупные города Кубани идет активный миграционный приток, численность населения в них растет, и это требует постоянного внимания к совершенствованию транспортной инфраструктуры. Также каждый год к нам прибывают миллионы отдыхающих, и для каждого из них комфорт перемещения - одно из основных условий выбора Кубани как места предстоящего отдыха", - отметил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Ранее во время прямой линии губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева мэр Краснодара Евгений Наумов сообщал, что кроме ветки к микрорайону "Немецкая деревня", в стадии проведения проектно-изыскательских работ находится еще одна ветка - в микрорайоне Гидростроителей, длина трамвайной линии превысит 5 км. По текущим тарифам на строительно-монтажные работы уйдет около 2,5 млрд рублей. В микрорайоне имеются логистические сложности, за 20 лет площадь и население микрорайона Гидростроителей возросли почти в пять раз.

В 2018 году Краснодар признали городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. По данным переписи населения 2021 года, в городе проживают 1,7 млн человек. Местные власти принимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом. Однако при активной застройке города трамвайные линии ранее не прокладывались. В 2022 году в Краснодаре запустили первую за 20 лет новую ветку трамвая.