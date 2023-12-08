В Санкт-Петербурге за 1 млрд закупят электробусы в 2024 году

Санкт-Петербургское государственное предприятие пассажирского автомобильного транспорта закупит 22 новых электробуса, сообщает RosTender.info.

Поставщика определят по итогам тендера, прием заявок на участие открыт до 25 декабря. Итоги подведут на следующий день. Начальная цена контракта составляет 1 млрд рублей из средств предприятия.

Согласно документации, это должны быть односекционные электробусы категории М3 с аппарелью для входа и выхода инвалидов на колясках. Поставить их необходимо до конца июля 2024 года к автобусному парку №2 по адресу улица Автобусная, дом 8.