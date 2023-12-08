Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 128 кВт дополнительной мощности садовому товариществу «Перемяки» в районе деревни Куйвози Всеволожского района Ленинградской области.

Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Гарболовская». Общий объем присоединенной мощности составил более 500 кВт. Подача электроэнергии садоводству осуществляется по сетям 10 кВ. В рамках проведенных работ энергетики смонтировали систему учета. В результате надежным электроснабжением обеспечено 249 жилых домов.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».