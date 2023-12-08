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В Тюменской области обеспечили электроэнергией 10 объектов здравоохранения

8 декабря 2023, 15:00 271 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Тюмень
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С начала года «Россети Тюмень» выдали почти 400 кВт мощности для электроснабжения 10 новых объектов здравоохранения в Тюменском, Викуловском, Голышмановском, Ишимском и Казанском районах Тюменской области. Благодаря работе энергетиков первичная медицинская помощь стала доступнее для 34 тысяч жителей региона.

«Россети Тюмень» обеспечили светом 8 фельдшерско-акушерских пунктов, возведенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». К электрическим сетям компании также подключены поликлиника в селе Каскара и врачебная амбулатория в Ембаево. В рамках техприсоединения объектов специалисты установили трансформаторную подстанцию мощностью 800 кВА и построили две кабельные линии. Контроль параметров качества и объема передаваемой учреждениям электроэнергии будут осуществлять интеллектуальные приборы учета с функцией дистанционной передачи данных.

Прием в новой поликлинике в Каскаре ведут более десяти врачей разных специальностей, а для пациентов предусмотрена возможность пройти ультразвуковую диагностику, сделать рентген, флюорографию и маммографию. Для повышенной надежности электроснабжения медучреждение подключено к сетям по второй категории. Это означает, что в случае нештатной ситуации на основном источнике питания произойдет автоматическое переключение на резерв без ограничения подачи света объекту здравоохранения.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения в Тюменской области. Как сообщалось ранее, всего за последние два года в регионе исполнено свыше 13 тысяч договоров на технологическое присоединение. Электроэнергией обеспечены более 70 социальных учреждений: школы, детские сады, медицинские, спортивные и культурные объекты.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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