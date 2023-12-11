Министерство экономики, инфраструктуры, туризма и труда федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания выдало разрешение немецкому системному оператору 50Hertz на строительство наземной части маршрута подводного трансграничного соединения Hansa PowerBridge протяженностью 70 км между немецкими городами Гюстров и Фишланд.

Hansa PowerBridge – подводное трансграничное HVDC соединение напряжением 300 кВ, пропускной способностью 700 МВт и общей протяженностью 300 км будет проложено между населенным пунктом Хурва, расположенном в муниципалитете Хёрбю на юге Швеции и г. Гюстров, расположенном в земле Мекленбург-Передняя Померания, на севере Германии. Цель сооружения HVDC соединения Hansa PowerBridge – усиление электрических связей между энергосистемами скандинавских стран и остальной Европы, расширение возможностей для трансграничной торговли электроэнергией, содействие производству «чистой» электроэнергии.

Проект строительства Hansa PowerBridge разрабатывается 50Hertz совместно со шведским системным оператором Svenska kraftnät. Необходимые заявки на реализацию проекта в Германии были поданы 50Hertz весной 2021 г. Далее ожидается получение разрешения от Федерального морского и гидрографического агентства Германии на строительство подводной части соединения. После этого планируется провести необходимые закупочные процедуры на поставку КЛ и оборудования для ППС.

Начало строительства HVDC соединения Hansa PowerBridge запланировано на 2024 г., в ввод соединения в промышленную эксплуатацию – в 2026 г.

Официальный сайт 50Hertz