Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • За рубежом
  • Получено разрешение на строительство наземной части подводного HVDC соединения Hansa PowerBridge между Германией и Швецией

Получено разрешение на строительство наземной части подводного HVDC соединения Hansa PowerBridge между Германией и Швецией

11 декабря 2023, 16:15 322 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 50hertz.com

Фото: 50hertz.com

Министерство экономики, инфраструктуры, туризма и труда федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания выдало разрешение немецкому системному оператору 50Hertz на строительство наземной части маршрута подводного трансграничного соединения Hansa PowerBridge протяженностью 70 км между немецкими городами Гюстров и Фишланд.

Hansa PowerBridge – подводное трансграничное HVDC соединение напряжением 300 кВ, пропускной способностью 700 МВт и общей протяженностью 300 км будет проложено между населенным пунктом Хурва, расположенном в муниципалитете Хёрбю на юге Швеции и г. Гюстров, расположенном в земле Мекленбург-Передняя Померания, на севере Германии. Цель сооружения HVDC соединения Hansa PowerBridge – усиление электрических связей между энергосистемами скандинавских стран и остальной Европы, расширение возможностей для трансграничной торговли электроэнергией, содействие производству «чистой» электроэнергии.

Проект строительства Hansa PowerBridge разрабатывается 50Hertz совместно со шведским системным оператором Svenska kraftnät. Необходимые заявки на реализацию проекта в Германии были поданы 50Hertz весной 2021 г. Далее ожидается получение разрешения от Федерального морского и гидрографического агентства Германии на строительство подводной части соединения. После этого планируется провести необходимые закупочные процедуры на поставку КЛ и оборудования для ППС.

Начало строительства HVDC соединения Hansa PowerBridge запланировано на 2024 г., в ввод соединения в промышленную эксплуатацию – в 2026 г.

Официальный сайт 50Hertz

Обсудить на форуме
Метки: ГЕРМАНИЯ, ШВЕЦИЯ, HVDC, 50Hertz, Hansa PowerBridge
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
11.12.2023
"Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения столицы Северной Осетии
11.12.2023
RusCable Insider #341 - Китайское оборудование с ChinaCable.Ru, большой отчет от "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" и мандариновое настроение
11.12.2023
"Россети" обновили оборудование на узловой подстанции 330 кВ "Чирюрт" в Дагестане
11.12.2023
В Иркутской области к 2027 году построят школу в селе Максимовщина
11.12.2023
РусГидро завершило замену гидроагрегатов Майнской ГЭС
Другие новости рубрики За рубежом
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно