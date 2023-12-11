Проектирование участка трассы ВСМ Москва-Казань завершили

Авторы и источники / Правообладателям Фото: РИА Новости / Максим Богодвид / Открытие Информационного центра ВСМ "Москва – Казань"

Проектирование участка трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью завершено, сообщил замглавы РЖД Олег Тони в рамках заседания совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ при Совете Федерации.

"Следующая это Москва-Казань-Екатеринбург. Проектирование по первому участку Москва- Казань завершено, трасса внесена в схему территориального планирования Российской Федерации", – сказал он.

На текущий момент утверждено создание национальной сети высокоскоростного движения протяженностью 3,75 тысячи километров, которая охватывает около 80% населения России. Основными проектами являются создание линий между Москвой и Санкт-Петербургом, также трассы между Москвой, Казанью и Екатеринбургом, третьим проектом ВСМ является магистраль между столицей, Воронежем, Ростовом-на-Дону и Адлером.

Новым проектом в создании сети высокоскоростных железнодорожных магистралей является трасса Москва-Минск. По словам Тони, российская часть трассы уже внесена в схему территориального планирования.