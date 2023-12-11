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Россия и Белоруссия разрабатывают проект строительства ВСМ Москва - Минск

11 декабря 2023, 17:30 289 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС

РФ и Белоруссия ведут работу по разработке проекта строительства высокоскоростной ж/д магистрали Москва - Минск, сообщил заместитель генерального директора РЖД Олег Тони на заседании в Совете Федерации по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ.

"Российская часть трассы внесена в схему территориального планирования, сейчас мы ведем работу с нашими белорусскими коллегами по определению порядка дальнейших совместных действий по разработке данного проекта", - сказал Тони.

По его словам, на данный момент также завершено проектирование части ВСМ Москва - Казань - Екатеринбург.

"Проектирование по первому участку Москва - Казань завершено, трасса внесена в схему территориального планирования РФ", - отметил он.

Кроме того, разработано обоснование инвестиций для ВСМ Москва - Адлер.

"Следующий проект - Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Адлер в увязке с международным [транспортным] коридором "Центр - Юг" и подключением территории Черноморского побережья России. Разработано сейчас обоснование инвестиций, трасса также внесена в схему территориального планирования", - добавил Тони.

Как сообщалось ранее, сроки завершения реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург будут определены после заключения соглашения на строительство. РЖД ведут разработку проектной документации. Завершить строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом для обеспечения пассажирского движения планируется до конца 2027 года. Время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут. Всего на развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей в РФ в 2024 году предполагается выделение около 21,7 млрд рублей за счет внебюджетных источников.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 

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